國泰今起為竹篙灣備餐　林健鋒試食　讚質素媲美茶餐廳：值90多分

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-24 15:48

竹篙灣檢疫中心早前疑出現集體食物中毒事件，大批隔離人士大嘆膳食質素欠佳，涉事飯盒承辦商被撤換，國泰航空飲食服務公司其後獲政府邀請投標，今（24日）起為檢疫中心提供膳食。 行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒親身「上陣」，試食國泰航空為隔離營提供其中四款菜式。林健鋒稱以飛機餐標準來說，值90多分，更笑言「 搶到樓下Gaga（立法會餐廳）生意 。」

「啲菜都有菜嘅味道同口感」

林健鋒向記者展示的四款午餐，當中包括泰式咖喱粒拼豆腐肉碎配白飯、磨菇茄汁燒雞腿肉配牛油麵、西芹冬菇紹菜炒甘筍配玉子豆腐、瑤柱白粥配肉碎炆豆腐。林健鋒即場試食，大讚味道不錯，「啲菜都有菜嘅味道同口感」、「豬扒唔淡，味道適中」，笑稱可媲美茶餐廳。

林健鋒坦言，不能期望隔離營食物可像飛機餐般豐富，但認為國泰岀品有保證，加上國泰有地利優勢，食物送到隔離營時仍為熱食，不至於是「劣食」。

竹篙灣檢疫中心本月初有10多名檢疫人士出現集體肚瀉，懷疑食物中毒，負責提供膳食的丹尼食品有限公司被當局停止繼續提供膳食。林健鋒指，他當時向特首和局長反映意見，國泰亦聯絡他表明公司有能力接手，成為新的食物供應商，最終政府邀請國泰入標促成事件，認為事件反映政府從善如流。

林健鋒稱以飛機餐標準來說，值90多分，更笑言「 搶到樓下Gaga（立法會餐廳）生意 。」（盧翊銘攝）

▼竹篙灣檢疫中心早前爆發食物中毒風波▼