變種病毒｜隔離營膳食差　林健鋒稱心嗡　倡國泰向竹篙灣備餐

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-12 15:44

荃威花園R座及康怡花園N2座因有外傭確診變種病毒，居民被送往檢疫中心檢疫，有檢測結果陰性的居民仍滯留檢疫中心，隔離檢疫期間，竹篙灣檢疫中心疑出現集體食物中毒事件，有不少隔離人士大嘆膳食質素欠佳。 行政會議成員、經民聯林健鋒今天（12日）稱，看到隔離營的情況令他非常「心嗡」，形容事件曝露政府做事僵化，建議政府在採用價低者得原則的同時，應靈活地、彈性處理，昐不要再有同類事件發生。他建議政府可與國泰航空合作，由負責製作飛機餐的國泰航空飲食服務，向竹篙灣檢疫中心供應飯餐。

▼網上流傳隔離營飯盒▼

反映政府做事僵化：價低者得 都要食得先得

林健鋒批評，事件反映政府做事僵化，認為在抗疫工作上不能如此死板，「價低者得，都要（飯盒）食得先得，隔離營嘅市民，十幾廿日嘅生活，非常之辛苦，都唔可以正式嘅暖飯、熱飯食？我覺得對市民真係唔公道。」他建議政府可與國泰航空合作，由負責製作飛機餐的國泰航空飲食服務，向竹篙灣檢疫中心供應飯餐，指車程只須八至十分鐘，認為做法可行。

林健鋒認為，政府應特事特辦，在影響市民生活上的事情上應彈性處理，「價低都要食得，真係要了解市民嗰個心情和感受，廿幾日嘅生活真係唔易過。」他又提到隔離檢疫安排混亂，初頭指相關居民要在隔離營檢疫21日，後尾稱只須檢測呈陰性便能離開，坦言「𠴱日（要居民隔離當日）好似拍拍腦袋就話要做」。

特首林鄭月娥昨天就事件向受影響市民居民道歉，林健鋒指林鄭日里萬機，若每件事也要她處理屬「比較困難」，又形容林鄭的道歉非常真心。

食物及衞生局局長陳肇始被追問有關情況時，僅稱事件仍在調查當中。