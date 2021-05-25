專訪｜法律界選委大變革　蘇紹聰指涵蓋更廣　籲業界勿天天講人權

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-05-25 07:00

特首選委會選舉9月舉行，新制度下多個專業界別選舉方式改頭換面，當中法律界30席由以往業界一人一票選出，改由基本法委員會委員出任、中國法學會香港理事提名，其餘15席由團體選民投票產生。律師會前會長、全國政協委員蘇紹聰接受《香港01》專訪時表示，新組成方式較具代表性，能從國家層面及律師行層面反映業界意見，涵蓋面更廣，強調民主沒有統一定義。 近年法律界捲入政治風眼，法律團體取態受社會關注，蘇紹聰指，法律團體應專業、不偏不倚地反映意見，顧及各方立場，「逢中必反，或者政府講乜都同意都唔啱。」他認為，若律師會理事過於著重人權或中港問題，而忽略業界發展並不健康，「捍衛法治、人權係啱，但唔可以日日講」。

法律界一向是民主派票倉，惟選舉改制後，「國家隊」選委進駐各大專業界別，過往民主派壟斷法律界30席的局面不復再。蘇紹聰稱，民主沒有統一（universal）定義，「無話一定一人一票先叫民主」，指律師行與律師的關注點不一樣，前者需要考慮公司利益及業界發展，而律師投票只考慮其個人看法，「法律界一人一票，係咪最公平代表到業界聲音？我唔同意喎，因為萬幾人入面有幾多個老闆？全港900間律師樓，老闆得900票。」

對於改制後法律界30個議席中，6席由基本法委員會香港委員當然出任，9席由中國法學會香港理事中提名產生，蘇紹聰認為，這有助「一國兩制」在香港行穩致遠，「從國家層面睇問題，唔係單單從香港層面睇......涵蓋面比一人一票更廣。」

律師會理事忽略業界發展不健康 「唔可以日日淨係講人權」

近年本港政治爭議升溫，律師會一年一度理事改選亦添上政治色彩，被外界視為「藍黃之爭」。曾任兩屆會長的蘇紹聰表示，察覺到過去兩年的律師會選舉，部分當選的理事忽略業界發展，只著重人權、中央與香港關係等議題，情況不健康，「捍衛法治有咩唔啱？捍衛法治係啱嘅，講人權都啱嘅，但唔可以日日淨係講嗰樣野，唔可以個個都淨係講嗰樣野。」

他強調，凡是牽涉政治的問題，必須要以專業態度看待，不偏不倚、公平公正地考慮各方意見，不應「逢中必反」，亦不應該盲目認同中方或港府的做法和言論。

他提到，律師會一向予外界保守的感覺，亦正反映律師會理事意見多元，要小心處理政治敏感的議題，強調激進人士的看法不代表整個律師會。

投訴法官機制改革有助釋公眾疑慮

近年有關法官的投訴大幅增加，司法機構近日提出改革投訴法官機制，設「兩級制」處理複雜或引起社會廣泛關注的個案，第一層先由高等法院法官組成專責小組跟進；第二層成立諮詢委員會，加入社會人士審視專責小組提交的調查報告。

蘇紹聰指，目前涉及法官行為問題的投訴，由上級法官跟進，外界或產生「自己人查自己人」的觀感，司法機構提出的新方案，邀請德高望重的社會人士加入諮詢委員會，有助釋除市民對投訴機制的疑慮。

不過他強調，本港法官處事不偏不倚、公平公正，即使按原本機制處理投訴，相信亦不會出現偏袒法官、「保護自己人」的情況。他又指，法官投訴機制只能處理法官的言行問題，若對審判結果有不滿，應循法院上訴機制處理。