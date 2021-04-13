選委會｜泛民票倉連環被拆　馬恩國、陳曼琪組織搶佔法律界

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-04-13 23:07

立法會明日（14日）首讀《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，草案內容今日（13日）出爐。負責推選行政長官及選出40名立法會議員的選舉委員會增至1,500人，多個原本被視為民主派在選委會選舉「票倉」的界別分組有大改動。 上屆民主派全取30席教育界和高等教育界，在修改《基本法》附件一、二後，教育界與高教界合併為30席，16席是當然委員，餘下14個席位由教資會撥款資助的高等教育機構，或完全由政府維持和管理的學校等投票產生，意味教協不能成為該界別的選民團體，即使可派人參選，當選機會亦微乎其微。 民主派上屆同樣於法律界全取30席，但改制後6席為當然委員，另外9席由中國法學會香港理事提名，餘下的由30個組織透過團體票產生，當中不乏多個建制團體，即表示泛民的影響力將銳減。

上屆民主派全取30席教育界和高等教育界，修改《基本法》附件一、二後，教育界與高教界合併為30席，16席是當然委員，餘下由教資會撥款資助的高等教育機構，或完全由政府維持和管理的學校等投票產生。（資料圖片）

兩界合併兼教協出局 教育界選委代表變天

原本在選委會第二界別的教育界和高等教育界各有30席，民主派在兩個界別囊括所有議席，不過此情此景將不復再。因改制後只剩下30席教育界，條文列明16席由當然選委擔任，包括11間大學校長，如港大張翔、理大滕錦光及中大段崇智等將自動成為選委，另外5席將由5間經常接受政府經常性資助的辦學團體代表擔任，包括由保良局指明的職位及東華三院指明的職位等。

餘下的14個議席則由教資會撥款資助的高等教育機構，或完全由政府維持和管理的學校等投票產生，如香港公開大學、職業訓練局、考評局等機構，作為教育團體的教協將不再符合投票資格。上屆高教界民主行動30人成功當選高等教育界選委，他們參考民調結果後，決定全投選前財政司司長曾俊華作為新一任行政長官。

法律界15席由團體選出 新增多個建制團體

除了教育界，原本一人一票的法律界亦有翻天覆地的改變。上屆同樣全為民主派的法律界，今屆有6席為當然委員，由全國人民代表大會常委會基本法委員會香港委會擔任，如經民聯立法會議員梁美芬、3月底剛卸任公開大學校長黃玉山等。另外9席將由中國法學會香港理事提名。

餘下的15席將由30個團體選舉產生，其中包括香港律師會、大律師公會、香港女律師協會有限公司、香港基本法教育協會、由人大代表陳曼琪擔任創會會長的中小型律師行協會，以及由全國政協胡漢清擔任主席的香港基本法研究中心等。

基金會主席馬恩國表示，這次改變選委會組成，目的是確保選委都是愛國愛港，但他不認為將泛民排除在外。（資料圖片/張浩維攝）

香港法學交流基金會亦是其中一個新增團體，基金會主席馬恩國接受查詢時表示，這次改變選委會組成，目的是確保選委都是愛國愛港，但他不認為將泛民排除在外，因大律師公會都屬選民團體之一。馬恩國認為，雖然部份選民團體具濃厚的政治色彩，惟不少組織如香港仲裁師協會、香港國際公證人協會等，政治色彩都不突出。

馬恩國又指，沒規定只有選民團體代表才可參加選委，任何律師都可爭取提名參選，他指其組織會視乎有意參選者的能力和政治色彩，再決定支持與否，強調該人必須是愛國愛港者。