壹傳媒停牌｜梁振英自爆是小股東　壹傳媒明復牌：資產戶口無影響

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-26 20:11

全國政協副主席、前特首梁振英不時狙擊壹傳媒（00282）旗下的《蘋果日報》，被網民戲稱為「蘋果忠實讀者」，原來他還有另一身份——壹傳媒股東。 梁振英今日（26日）在社交網表示，以「小股東」身份向執法機關正式投訴壹傳媒行政總裁及執行董事張劍虹，聲稱保安局凍結壹傳媒創辦人黎智英資產後集團運作及資金財務「不受影響」，涉嫌作「蓄意誤導的表述」，損害小股東利益。

梁振英在文中引述張劍虹於5月15日的說法「事件與壹傳媒集團戶口完全無關，集團及《蘋果日報》的運作及資金財務絕不受影響」，但兩日後，張劍虹承壹傳媒董事會命，發出「短暫停牌」公告，提到「應壹傳媒有限公司（本公司）之要求，本公司之股份將於2021年5月17日（星期一）上午九時起於香港聯合交易所有限公司短暫停止買賣，以待發出關於（其中包括）香港保安局公布有關凍結本公司控股股東黎智英先生持有的資產和本公司股權的聲明，而該聲明屬本公司內幕消息的公告」。

他質疑，事隔9天壹傳媒仍未發出上述公告中承諾的聲明，亦未復牌。他引述市場人士在傳媒上的分析，指壹傳媒至今一直停牌，可能變成復牌無期，因此他有理由相信張劍虹作為壹傳媒行政總裁及執行董事，於5月15日的公開說法，即集團及《蘋果日報》的運作及資金財務「絕不受影響」，乃是疏忽、不負責任及／或蓄意誤導的表述，而該公司其他董事至今沒有更正或澄清，亦有同樣法律責任。

梁振英最後更自爆是壹傳媒小股東，「在取得相關法律意見後，作為壹傳媒有限公司的小股東，我今天已委託律師向執法機關正式投訴張劍虹及壹傳媒有限公司其他董事，要求徹底調查，並保留一切其他法律權利。」

壹傳媒：毋須黎智英提供額外貸款 沒有可能交叉違約之契約

及至傍晚，壹傳媒發出公告，披露黎智英受查的內幕消息，並宣佈股份將於明日（27日）復牌。

公告指，國家安全處向壹傳媒行政總裁張劍虹發出信函，附上保安局局長根據國安法向黎智英發出的通知。通知列明，保安局局長指示，除獲得保安局局長的許可授權外，黎智英不得直接或間接處理該通知指明的罪行相關財產。

公司表示，通知提及的指定財產為黎智英的資產，並非壹傳媒或集團附屬公司的資產，亦不包括集團及附屬公司的銀行帳戶，旗下各銀行帳戶如常運作。而指定財產對黎智英向壹傳媒集團提供的未償股東貸款無任何影響。

截至3月31日，壹傳媒集團未經審核核銀行及現金結餘約為5.21億元，而管理層認為集團有足以自4月1日起18個月的營運資金，毋須黎智英提供額外貸款。壹傳媒指，目前沒有可能觸發交叉違約的契約，亦沒有需要黎智英繼續提供資金或股權質押的貸款契約。截至3月31日，集團未償還銀行貸款總額為9,360萬元，須於2022年9月30日前償還，集團預期將按照時間表還款。

對於《台灣蘋果日報》紙本停刊，壹傳媒預期長遠將節省成本。

董事會表示，基於上述情況，並不預期期發出該通知會對本集團的財務狀況或營運造成即時負面影響。

對於黎智英持有71.26%壹傳媒股份，集團指黎智英自2006年起並未出售過股權，而最後一次收購股份為2018年10月，認為黎的持股已長期沒有在市場上買賣，加上符合25%公眾持股的規定，因此並不認為該通知所禁止事項會影響股份交易量模式。