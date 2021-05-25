梁振英重提設文化局　林鄭暗諷：近年流行KOL，不逐個評論

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-25 13:22

特首「跑馬仔」明年3月舉行，全國政協副主席、前特首梁振英近日非常活躍，多次公開評論時政，包括點評現屆政府抗疫表現、批評政府叫停郊野公園邊陲發展研究，又要求設立文化局等。 特首林鄭月娥今日（25日）出席行政會議前見記者時，回應指不會評論「意見領袖」（KOL）的說法。

「特區政府每日就做特區政府份內事」

有記者問到，梁振英近日重提成立文化局，現屆政府如何看待改組建議。林鄭回應指，香港任何時間都有很多人發表意見，「特別係近年好多意見領袖、KOL，所以我就唔會逐個嚟評論。」

林鄭強調，特區政府每日就是做特區政府的份內事，自己要做的事每年都會在《施政報告》中交代。

強調非因「某人言論」修改回港易做法

政府上周六一度叫停廣東省回港易計劃，梁振英在社交網大舉開火批評政府叫停回港易的做法，政府同晚「撤回」。林鄭回應時指，政府檢視後認為叫停回港易的決定「不合比例」，於是作內部自我調整，強調非因「外面壓力」或「某人言論」。

至於梁振英早前提及，通關不是「谷針」的誘因，要讓持續拒絕接種疫苗的市民付出一定代價。林鄭回應指，接種疫苗有很多好處，這在全世界都是一樣，而在剛舉行的世衞年度會議上，聯合國秘書長亦強調，各國要共同努力令全世界人民都可以接種疫苗，才能徹底解決新冠疫情。