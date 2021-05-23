梁振英指通關非有效「谷針」誘因　要讓拒絕打疫苗者付出代價

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-23 20:09

公務員事務局局長聶德權今天（23日）表示，未來3個月是中港恢復通關的關鍵，又指新冠疫苗接種率將是能否通關的考慮因素之一。 全國政協副主席、前特首梁振英在社交網站發文，指大多數香港居民並沒有往來香港和內地的意願或需要，恢復通關不是有效「谷針」的誘因，認為若把接種疫苗和兩地恢復通關「掛鈎」，只會造成不希望香港和內地恢復正常往來的一群人繼續抵制接種疫苗。

梁振英稱要讓繼續拒絕接種疫苗的人付出代價。（張浩維攝）

倡限期過後才接種者須付全費

梁振英指，香港社會對中港人員往來有誤解，很多人以為口岸熙來攘往，就等於大部份香港居民經常往來兩地。他指香港和內地雖然關係密切，但大多數香港居民並不經常往來兩地，這些人包括對內地心懷抗拒的大專學生、沒有閒心閒錢出門旅行的基層，以及更喜歡到國外旅行的中上層人士。

梁振英認為，兩地通關的社會和經濟意義十分重要，但由於大多數香港居民並沒有往來香港和內地的意願或需要，因此兩地早日恢復通關不是有效「谷針」的誘因，又認為將接種疫苗和兩地恢復通關掛鈎，只會造成不希望香港和內地恢復正常往來的一群人繼續抵制接種疫苗。

梁振英指，接種疫苗不僅是為了個人防護，也是為了社會早日恢復正常生活和生產，是每個香港人的社會責任一部份，故既要考慮提供獎賞誘因，也要強調公民責任，要讓繼續拒絕接種疫苗的人付出代價，例如規定在限期過後才接種的人付全費，「面對新冠疫情這樣重大的挑戰，市民是否接種疫苗，一如其他防疫抗疫規定，不能任之由之。」

何君堯（資料圖片）

何君堯倡補打疫苗須每劑付1萬元

立法會議員何君堯本月初在衞生事務委員會特別會議上指，政府應強制市民接種新冠疫苗，若市民未有按時接種，補打疫苗須每劑付1萬元，形容市民自然會「仆緊返嚟啦」，又認為市民會因罰款「同你（政府）死過」。