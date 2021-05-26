區議員宣誓｜曾因瑩、傅佳琳及陳嘉佑辭東區區議員　曾：拒被禁聲

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-26 20:31

《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》早前正式刊憲生效，區議員稍後將需要宣誓，多名區議員先後辭職。 東區區議員曾因瑩、傅佳琳及陳嘉佑今（26日）先後宣布辭任區議員職務，曾因瑩表示，早前已正式辭職，將於6月1日起生效，而辦事處亦會於5月31日起停止運作。 陳嘉佑指，經慎重考慮後，已向東區區議會辭職，於6月1日正式辭任炮台山區議員一職，並在同日結束辦事處營運。

曾因瑩：不能接受日後自我審查甚至背棄良心

曾因瑩在facebook表示，自己不會宣誓，「我不能接受自己日後履行區議員這個重任的同時，必須要自我禁聲、自我審查，甚至要背棄自己的良心。作出這個決定，內心有着萬分愧疚、不捨及無奈，希望大家能夠明白、體諒。」

曾因瑩又感謝一直以來支持她的人，包括家人好友、義工團隊、街坊，以及一直陪伴她經歷這段日子的兩位助理。「在這段時間我受過長期滋擾，亦被人無理抹黑過，承受着很大壓力，同時每日看到一單比一單更荒謬的新聞，種種壓力及無力感籠罩着我，身心都十分疲累。」

陳嘉佑：一年間經歷長時間失眠、身心俱疲

陳嘉佑則表示，這一年間經歷過長時間的失眠，社會的負面發展使他身心俱疲。「若宣誓意味着接受白色恐怖與自我審查，我寧願磊落做人。」

陳嘉佑感謝選舉當日排隊投票的街坊，又感謝選舉團隊義工，辦事處同仁和議員同事，「對於區務，我很抱歉還有許多萬年議題無法推進，一些說過要舉辦的活動也沒有兌現。在我落區這兩年半來如有不足，懇請大家原諒。」

傅佳琳表示，決定辭任區議員一職，辦事處的最後營運日子是5月31日。（傅佳琳Facebook圖片）

傅佳琳在facebook表示，決定辭任區議員一職，辦事處的最後營運日子是5月31日。她指在上任以來，「本來就有限的空間一收再收，政府部門的推卸責任、敷衍了事甚至拉隊離場，令我發現了無止境的自我審查、噤聲並不能搶救失去意義的會議。我有感已經無法完成選舉承諾，亦不願被無能的制度同化，因此選擇辭職。」

她引用句子「俯仰不愧天地，褒貶自有春秋」，指今次重大決定「對得住自己」，希望居民諒解，並對未能完成任期十分愧疚、抱歉。