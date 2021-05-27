初選案｜譚凱邦：赤柱監獄的熱已超越人類極限　冀懲教裝更多風扇

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-05-27 12:43

香港近日天氣酷熱，5月「熱夜」日數打破歷來紀錄。因民主派初選案被還押、已辭任荃灣區議員的譚凱邦發表公開信，指監倉十分炎熱，近幾日的酷熱天氣警告，令他在凌晨1、2時才能入睡。他自言「非常捱得熱」，以往夏天甚少開冷氣，但監倉的熱「已超越人類極限」，希望懲教署可安裝更多風扇。

盼懲教署安裝更多風扇直吹囚室

囚權組織「石牆花」早前發起「十萬火急行動」聯署，呼籲公眾關注監獄酷熱環境問題，要求懲教署改善，兩日內達標；涉及初選案的民主黨尹兆堅、林卓廷等人，均向外表示監房環境酷熱，甚至「熱到生熱痱」。



譚凱邦近日發表公開信，指自己已還柙赤柱監獄兩個多月，在3月尾已適應獄中生活，但指在5月時開始「難捱」，「因為監倉真係好熱，晚上亦難以入睡，近幾天酷熱天氣警告，我到凌晨1、2點才能入睡。」



他自言「非常捱得熱」，「眾所周知我很少開冷氣，在出面我靠三招，在炎夏入睡，包括在睡前1小時冲涼、風扇直吹張床及睡在竹蓆／藤蓆之上，可以夏天也不開冷氣。」譚凱邦指，獄中的風扇大部分只吹到閘入邊一呎左右，「瞓在床上涼唔到」，「這裡的熱已超越人類極限，盼懲教署可安裝更多風扇，直吹入囚室。」

懲教署日前回應指，一直以來持續採取多項措施改善監獄內的羈押環境，當中包括院所內空氣流通的情況，除恆常更換風扇外，亦加裝風力強勁的牛角扇，並按部就班安裝通風效能較佳的新式閘門及窗戶，改善空氣流通。

署方在去年於赤柱監獄囚室內試驗防自殺設計的滾筒扇，並於今年初分階段進行安裝，預計在本年第三季完成約600個囚室的安裝，當中包括約420間頂層囚室。