六四32︱警方禁遊行集會　李家超：破壞國家根本制度屬違反國安法

撰文： 林劍 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-27 16:34

今年是六四事件32周年。警方以疫情為由，就支聯會申請六四集會及燭光悼念集會，發出反對通知書，是連續兩年六四集會被禁。保安局局長李家超今日（27日）於立法會通過選舉改制修例後見記者，提及相關事件。 李家超指，任何人不應參與、宣傳或公布未經批准集結，否則都屬違法。他沒有正面回應六四集會及相關口號是否違反《國安法》，但指任何人組織、策劃、實施，以非法手段去破壞、推翻中國憲法下的根本制度，都屬觸犯《國安法》中的顛覆國家政權罪。

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未回應「結束一黨專政」口號是否違國安法

李家超指，有關的集會和遊行，屬於未經批准集結，任何人不應參與、宣傳或公布有關活動，否則可能違法。他指，法庭最近就兩宗公共活動的判決，清楚顯示參與未經批准集結不論暴力與否都屬違法，法庭亦已判處監禁。他呼籲市民不要以身試法，任何人嘗試挑戰法律，包括限聚令、公安條例、國安法等，警方都會嚴肅依法處理。

被問到「結束一黨專政」口號是否違反國安法，李家超沒有正面回應，指警務處處長是按公安條例考慮、按實際情況作出決定。做出決定後該活動就是未經批准集結，任何人參與就是違法。

記者追問下，李家超重申不在此討論「某些行為是否違法」，只表示根據國安法，任何人如果組織、策劃、實施，以非法手段去破壞、推翻中國憲法下的根本制度，都屬觸犯顛覆國家政權罪。他指，會嚴肅根據法律處理違法行為，尤其國安法。