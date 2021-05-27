六四32｜警方拒批六四燭光晚會申請　支聯會提出上訴

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-27 17:20

今年是「六四」32周年，支聯會計劃於周日（30日）舉辦六四遊行，並於6月4日於維園舉辦燭光晚會，警方再度以疫情為由，拒批支聯會的集會和遊行申請。 支聯會表示，該會下午收到警方通知，警方以《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第 599G 章），反對5月30日「毋忘六四」大遊行，及禁止 6 月 4 日「六四」維園燭光悼念集會，支聯會將向公眾集會及遊行上訴委員會提出上訴。

+ 23 + 23 + 23

申請批准豁免限聚令 張建宗拒絕

支聯會今午收到警方通知，根據《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第 599G 章），反對 5月30 日「毋忘六四」大遊行，及禁止6月4日「六四」維園燭光悼念集會。支聯會將根據《公安條例》（第 245 章）第 16 條，向公眾集會及遊行上訴委員會提出上訴，期望委員會盡快安排上訴聆訊，讓市民可以在合法及安全的情況下悼念 「六四」。

支聯會強調悼念「六四」是香港人過去 31 年的集體回憶，將繼續爭取市民合法悼念「六四」的權利。

支聯會昨天（26日）根據《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）的規定，向政務司司長張建宗申請准許群組聚集，希望對方批准有關申請，讓市民可以合法參與每年一度的六四遊行及集會。張建宗回覆支聯會，指政府未能確立擬進行的遊行及集會符合第 599G 章第 5 條的條件，拒絕有關申請。

張建宗（高仲明攝）

政務司司長辦公室下午發稿，指全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字，包括涉及變異病毒株個案不斷上升，雖然變種病毒個案暫未於香港社區廣泛爆發，但鄰近多個地區疫情出現反彈，但絕不能掉以輕心，並須採取一切「外防輸入、內防反彈」的措施嚴控疫情。

政務司司長辦公室又指，政府有需要繼續透過不同的限制社交距離措施，避免疫情在社區蔓延。為保障公眾健康，在2019冠狀病毒病仍然持續期間，不建議舉辦涉及大量群眾、且人與人之間接觸時間較長、較難控制人數、及難以確保有效落實社交距離的聚集活動，故政府未能確立擬進行的遊行及集會符合第599G章第5條的條件。

警方去年首次向支聯會燭光晚會發出反對通知書，警方當時在信中解釋，2019冠狀病毒病為一種具高度傳染性可致命的疾病，病毒對本地社會構成嚴重的健康風險，是屬於高度迫切的情況，警方稱有理由相信舉行有關活動不單會增加活動參與者及其他市民感染病毒的風險，亦會對所有市民大眾的生命與健康構成重大威脅，故反對集會舉行。