參與六四晚會屬違法？前民主黨大腦羅致光：所有犯法嘅嘢都係犯法

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-26 15:24

今年是「六四」32周年，亦是《國安法》實施後首個「六四」，支聯會正就六四燭光晚會向警方申請不反對申請信，早有消息指警方將拒絕有關申請。 前民主黨黨員、曾多次參與六四燭光晚會的勞工及福利局局長羅致光，今天（26日）出席立法會後被追問，今年參與六四晚會是否屬犯法，羅致光起初拒回應：「我無需要答呢個問題」，之後補充：「所有犯法嘅嘢都係犯法」。

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有記者提到他早年多次參與六四集會，羅致光說：「我咁多年參加都係一個合法嘅集會」，其後轉身離開。

2018年，羅致光在電台節目上被問到，過往有否叫過「結束一黨專政」的口號，他當時回應稱，不清楚記得每次集會上叫過甚麼口號，可翻查記錄確定有沒有，但「大部分口號都有幫忙叫」。至於叫喊「結束一黨專政」口號會否導致不能參選，羅致光當時稱暫時「看不到」。

何君堯稱六四非單純學生運動 惟講「平反六四」不犯法

「戰狼縱隊」建制派議員何君堯曾在2017年投票支持「平反六四」議案，他今日指，經過時間洗禮及事實出來，從以前單向渠道得知事件，並有可能有偏差，但到了今日多渠道、多資訊，見到多年的六四事件非單純的學生運動，形容後期為顏色革命、有外國勢力推波助瀾，「我百分之九十認同這個講法」。

何君堯解釋，他認同六四的學生，每個年青人都很熱血，希望政府清廉、不要腐敗，因為人民希望國家愈搞愈好，值得認同，他個人支持學生純正的思想，認為值得表揚，所以當時支持動議平反六四，但表明是欣賞學生希望國家變好的行為，但不欣賞後來唆擺學生作違法的事。他亦欣賞當時年青的解放軍作出犧牲保護社會，指做得不對的事必須否定。

被問到認為今日講「平反六四」會否犯法時，何君堯斷言不會，因為香港仍有言論自由，認為只要不是有煽動的言論即可，認為國安法是針對奪權的行為，「我都支持平反六四，但條件是甚麼？不是任何人打着六四口號，我想怎樣怎樣，但實際想謀朝篡位，推翻國家政權，令國家分裂，人民陷入水深火熱之中，這一種不對的。」他又指，如果今日再有平反六四的議案，他會作出修訂。