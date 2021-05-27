選舉改制︱港澳辦：良政善治新篇章　中聯辦讚立法過程現民主精神

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-27 18:50

立法會今日（5月27日）三讀通過《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》。國務院港澳辦發言人表示，這標誌着完善香港特別行政區選舉制度涉及的本地立法工作全面完成，形容這是依法治港、撥亂反正的又一重大制度成果，將開啟香港良政善治新篇章。

讚新制終結過去選舉亂象、提高特區治理效能

發言人指，以本地立法方式完善香港選舉制度，將堵塞原有選舉制度漏洞，有利於終結以往出現過的選舉亂象。發言人又讚揚，特區政府迅速提出有關本地法律修訂法案，立法會在不到兩個月的時間內高質高效審議有關法案，愛國愛港政團社團和社會各界人士通過各種方式踴躍建言獻策，表達支持，使這項法案在立法會以高票支持獲得通過。「這一切都充分體現了香港特別行政區政府、立法會和社會各界維護憲制秩序的責任擔當，也展現出香港特別行政區行政機關和立法機關相向而行、良性互動的新氣象，可喜可賀。」

港澳辦表示，新通過的選舉制度條例、《國安法》以及公職人員宣誓效忠制度等條例，三者進一步確立「愛國者治港」新秩序，「愛國愛港」成為治港者共同的政治理念和價值追求，所有有志進入特別行政區治理架構擔任公職者，都必須堅定擁護「一國兩制」方針和《基本法》、尊重特區憲制秩序、尊重中央全面管治權，以及自覺維護國家主權、安全、發展利益和香港的長期繁榮穩定。危害特別行政區政治穩定和政權安全的亂象，必將得到有效治理，香港民主政制將在健康有序的軌道上穩健向前發展，期望特區治理效能將不斷提升。

發言人提到，確保香港新選舉制度的落實，是特區政府和社會各界的共同責任，中央有關部門將全力支持特別行政區持續加強對新選舉制度的宣傳和介紹，不斷增進各方面對新制的理解和認同；支持特區政府依法組織選舉，嚴格規管選舉活動，堅決打擊各種破壞選舉秩序的違法行徑，確保即將舉行的特別行政區行政長官選舉委員會選舉、立法會選舉、行政長官選舉順利有序進行。

發言人最後表示：「我們相信，隨著香港國安法和完善選舉制度法律的落地執行，隨着國家『十四五』規劃的實施和粵港澳大灣區戰略的加速推進，香港的發展必將重返正軌，香港必將在由亂轉治後由治及興，續寫『一國兩制』成功推進的新篇章！」

中聯辦讚揚，是次本地立法過程體現民主精神。（資料圖片）

中聯辦：充分體現香港社會廣泛共識

中聯辦則發聲明，祝賀新制度體系完成，指條例草案貫徹落實全國人大3.11決定和全國人大常委會3.30修法的精神，合理吸收立法會議員和社會各界的意見建議，充分體現了香港社會的廣泛共識，是一份具有民主性、開放性和進步性的法案。特區政府為條例草案的起草、修改和通過做了大量紮實有效的工作，包括舉辦多場座談會和運用媒體網絡，宣傳解讀修法原則和政策，廣泛聽取社會各界意見，認真履行了主體責任。

聲明又指，本地立法審議表決過程，讓人們看到了立法會高度負責、認真細緻的專業精神，議員、社會所提的意見獲特區政府充分吸收，特區政府共提出369項修正案，認為本次立法過程就是發揚民主和堅持法治的過程。

聲明最後強調：「法律的生命力在於執行。相信有特區政府和香港社會各階層各界別共同努力，香港的新選舉制度一定會得到全面實施。」