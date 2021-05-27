選舉改制｜林鄭：條例草案下周一刊憲生效　將適時任命資審委委員

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-27 17:33

立法會今日（27日）三讀通過《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，特首林鄭月娥發稿，形容是在「一國兩制」下確保「愛國者治港」具重大標誌意義的時刻。林鄭又指，是次修例是及時和必須的，「反中亂港勢力」在立法會製造混亂、癱瘓特區政府運作，甚至勾結外部勢力損害香港的安全和利益，沒有一個國家或政府會對上述危害視而不見。 林鄭指，《條例草案》將於5月31日刊憲並生效，特區政府其後將全力以赴，籌備未來三場選舉，將適時就候選人資格審查委員會作出任命，並向中央政府提交報告備案。

任命資審委員後向中央提交報告備案

林鄭月娥稱，近年香港出現的政治亂象充分說明香港選舉制度存在的漏洞，令反中亂港分子有機可乘，進入特區政治體制，嚴重損害香港憲制秩序、危害國家安全及阻礙施政，為堵塞漏洞，全國人大常委會在全國人大授權下，通過經修訂《基本法》附件一和附件二，她很高興政府能夠在兩個月內快速地完成修改本地選舉法例的工作。



林鄭續指，過去兩年，香港經歷回歸以來最嚴峻的政治挑戰，今天通過《條例草案》，確保香港的政治體制落實「愛國者治港」原則，充分顯示中央政府堅定不移貫徹「一國兩制』方針，亦對確保香港長期繁榮穩定至為重要。林鄭指，《條例草案》將於5月31日刊憲並生效，特區政府其後將全力以赴，籌備未來三場選舉，她將適時就候選人資格審查委員會作出任命，並向中央政府提交報告備案。

林鄭續指，由於來屆立法會的議席數目將由70席增加至90席，特區政府會全力支持立法會增加辦公室空間及人手。立法會已接納立法會綜合大樓的擴建計劃，亦會在適當時候尋求批出撥款，令相關工程能夠盡快進行。

陳茂波（廖雁雄攝）

財政司司長陳茂波指，從制度上完善特區的選舉制度和辦法，讓「愛國者治港」的根本原則得以全面貫徹落實，為香港構建一個更符合實際情況和發展需要，並讓各界廣泛參與的新選舉制度，形容是香港特別行政區發展的里程碑。



陳茂波指，過去近十年，香港的政治爭拗不斷，議會內耗空轉日趨嚴重，大大阻礙政府的施政效率，2019年下半年的暴力衝擊，更嚴重危害香港的治安和社會穩定，近年分離主義甚至港獨主張冒起，有議員和政治人物到外國尋求對香港以及國家進行所謂的制裁，使情況更令人憂慮，香港的營商和投資環境受到損害，令本港和外國企業對增加在港投資感到猶豫，這令得到祖國強大支持、正處另一個發展黃金期的香港，談發展變得舉步為艱。

陳茂波認為，在新選舉制度下，「行政主導」的政治體制得以加強落實，政府的治理效能得以提高，一些深層次的問題，例如土地房屋有望早日得到更有效的處理；政府也有更大空間為香港如何更好地融入國家發展大局、如何更好發展經濟、改善民生，作長遠考慮和及早籌謀。他又指，香港的政治發展重回正軌，減少極端的政治爭拗和攻擊，亦有利吸納更多有識之士投身公職、服務香港，共建更美好的家園。