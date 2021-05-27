選舉改制｜董建華指為愛國者治港供堅實基礎　梁振英：合實際情況

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-27 22:12

立法會今日（27日）三讀通過《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，全國政協副主席、前特首董建華發聲明，歡迎立法會正式通過有關完善選舉制度的條例草案，指條例草案正本清源，為愛國者治港提供了堅實的基礎，為「一國兩制」的行穩致遠，提供了穩固的法律保障，強調法案，符合了香港市民的意願、有利於香港市民的福祉。 另一全國政協副主席、近日有傳有意再度參選的前特首梁振英亦表示，完全支持草案通過，有信心香港可以更好地發揮優勢，更好地解決住屋等民生問題、維持社會長期繁榮穩定。

全國政協副主席、前特首董建華（網上直播截圖）

董建華續指，新的選舉制度，是一個新的開始，他呼籲全港市民團結一致，支持新的選舉制度，選出愛國愛港的治港者，讓港人安居樂業，並帶領香港昂首闊步融入充滿機遇的國家「十四五」規劃和大灣區發展。

前特首梁振英指，有信心香港可以更好地發揮優勢，更好地解決住屋等民生問題，更好地維持社會長期繁榮穩定。（資料圖片）

梁振英：「修訂」符合「愛國者治港」、特區憲制地位及香港實際情況

近日傳聞有意再度參選的前特首梁振英亦在facebook撰文，表示完全支持立法會正式通過《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》。他認為，「修訂」符合「愛國者治港」的根本要求，符合《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》以及全國人大常委會修訂基本法附件一和附件二的規定，符合香港作為特別行政區的憲制地位，亦符合《基本法》規定的立法會在香港政治體制中的職能，與及香港的實際情況。

梁振英表示，在確保愛國愛港者治港，維護國家主權、安全、發展利益的大前提下，同時在消除立法會暴力和瘋狂拉布的新條件下，有信心香港可以更好地發揮優勢，更好地解決住屋等民生問題，更好地維持社會長期繁榮穩定。