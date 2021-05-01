董建華：香港青年應看遠一點　時代等他們開創

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-05-01 16:42

全國政協副主席、前行政長官董建華接受內地傳媒專訪時表示，香港大多數年輕人都是勇敢善良，呼籲他們應把目光放得更遠一點，不要局限於香港一千平方公里的土地，形容「有一個時代等待他們去開創，有一個未來等待他們去擁抱」。

指選舉改制非壓制反對意見 指港府聽建設性批評

董建華接受《瞭望》新聞周刊專訪時表示，選舉改制能讓香港的議會運作和特區政府施政重回正軌，落實「愛國者治港」原則能為香港打開新的人才局面。

對於中央修改香港選舉制度和落實「愛國者治港」，董建華不認為是要壓制反對意見，稱「所針對的不是反對派，不是要將任何政治團體拒之門外，更不是要使議會內意見一律」，形容特區政府樂於接受有建設性的批評。

冀青年看看大灣區及一帶一路沿線城市

「十四五」規劃綱要之中，中央支持香港提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，支持香港建設國際創新科技中心、亞太國際法律及解決爭議服務中心。

董建華說，香港大多數年輕人勇敢善良，壯志凌雲，呼籲香港青年「把目光放得更遠一點，不要局限於香港一千平方公里的土地，應該多看看中華民族悠久的歷史和燦爛的文化，多看看新中國飛躍的發展和廣闊的前景，多看看大灣區以及『一帶一路』沿線城市，那裡有一片天下等待他們去探索，有一個時代等待他們去開創，有一個未來等待他們去擁抱。」

強調要造地建屋 稱中部水域填海是長遠之策

至於香港未來發展，董建華說面對住房短缺、貧富懸殊、青年向上發展困難等深層次矛盾，要多管齊下方能清除積弊。

他說，香港以住房問題最為突出，而土地短缺是問題的根源。他引述有份牽頭創立的團結香港基金研究，指未來30年香港需要超過9,000公頃土地，必須多管齊下造地建屋，又提到團結香港基金倡議大填海計劃，及港府提出的「明日大嶼」願景，都是規劃在香港中部水域大規模填海，是根治香港住房問題的長遠之策。