董建華指港人移民英國無遠見　籲市民打疫苗：有問題打電話畀我

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-24 18:39

由全國政協副主席董建華、梁振英牽頭成立的「香港再出發大聯盟」成立一周年，聯盟今（24日）召開記者會介紹工作。董建華指，香港與國家的好時刻正在來臨，引述有美國朋友稱讚中國成功控制疫情，並認為美國比不上中國。 董建華又指，本港有些人移民英國等地，是沒有遠見，強調市民應增加見聞，了解清楚哪裡地方最好。他形容其父親把他帶到香港是「本事大」，讚對方一早看中香港，認為香港是最好的地方。 梁振英則指，隨《港區國安法》落實及完善選舉制度後，加上疫情平穩，香港將重回正軌，相信纏繞香港的結會一個個解開，強調香港較一年前有更好條件「再出發」。

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董建華：董太平時『咩都唔肯做』 但陪打疫苗

董建華致辭時表示，自己與美國朋友通電話時，對方讚香港控制好疫情，「天下改變了，國家正站起來」。他認為現時全球視中國為龍頭，不少國家對中國「開玩笑」，強調千萬不可以驕傲。

他又指，有好的發展，國家會越來越好，大聯盟亦會越做越好，要令「中國人要覺得自己是中國人」。

董建華致辭後，全國人大常委兼大聯盟秘書長譚耀宗問他是否要呼籲大家接種疫苗，董建華隨即指，自己今年83歲，已一早接種疫苗，又指董太平時「咩都唔肯做」，但這次向他稱「一定陪你去做（接種疫苗）」，「我88歲…85歲…86歲，董太佢乜嘢都唔肯做，但佢話呢一次一定陪你去做，我哋兩個好早就去咗，我話畀你哋聽，真係一啲都無事！」。

董建華向在場記者笑稱：「若果有問題就打電話畀我，我即刻嚟睇你」，台上嘉賓即拍手讚好。

董建華籲市民盡快打疫苗，笑稱自己接種後「一啲都無事」。（盧翊銘攝）

未回應土地房屋、六四晚會等問題

梁振英提及，將安排多名聯盟副召集人，專責與粵港澳大灣區各個城市聯繫，如張志剛負責澳門、陳勇負責深圳市、陳振彬負責中山市等，各人將考察當地，並向兩地政府介紹彼此的所需所長。

大聯盟指，未來將做好五項重點工作，第一是唱好「一國兩制」，將舉辨一系列論壇；第二是推動香港加快融入國家發展大局、實施「出發大灣區計劃」；第三是支持開展青年教育工作；第四是積極講好「香港故事」；第五是加強大聯盟自身建設，適時啟動共同發起人增補程式，再吸納一批有代表性人士加入大聯盟。

記者會後有傳媒問及梁振英，對特首林鄭月娥不點名稱，有政府發展土地喜愛採取「揼石仔」有何回應；另有記者問及六四晚會是否違反《國安法》及區議員宣誓等問題，惟譚耀宗稱，有關議題與記者會無關，未有回答。

《蘋果》、《立場》記者被拒入場

今日記者會保安嚴密，記者進場前須先接受安檢，人員以金屬探測器掃描記者攜身物品，場外亦有警員駐守；《蘋果日報》及《立場新聞》記者被拒入場，工作人員解釋有關新聞機構非受邀媒體，故未能入內採訪。