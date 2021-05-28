美國禁港用「香港製造」標籤　邱騰華指已向世貿交首份書面陳述

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-28 17:03

美國前總統特朗普去許宣佈取消香港的特殊待遇，本港生產的商品出口至美國時，要必須標記其原產地為「中國」，不得使用「香港製造」標籤。 商務及經濟發展局局長邱騰華今天（28日）指，就香港對美國實施針對香港貨品的產地來源標記規定違反世界貿易組織規則提出要求審理的爭端，當局已向世貿爭端解決委員會設立的專家組提交首份書面陳述。

邱騰華指，該份書面陳述詳述香港的立場，闡明美國的規定除了不合理地歧視香港原產貨品外，亦違反多項世貿協定，包括《原產地規則協定》、《技術性貿易壁壘協定》及《關稅與貿易總協定1994》。

邱續指，香港根據《馬拉喀什建立世界貿易組織協定》成為世貿的創始成員。《基本法》訂明，香港為單獨的關稅地區，可以「中國香港」的名義，參加相關國際組織和國際貿易協定。香港的獨特地位一直得到國際社會的廣泛認同和尊重，所享有的經貿地位跟其他世貿成員一樣。

邱騰華批評，美國實施帶歧視性和不公的規定，是完全基於政治原因，非出於世貿協定下對須恰當地確定貨品原產地的要求，「美國的做法不當地將政治考慮摻雜到世貿規則下純技術性的原產地確定中；這種做法如被接納，將破壞以規則為本的多邊貿易制度下，準確確定原產地所擔當的關鍵角色。」

他又指出，要求香港製造貨品在出口美國時將原產地標示為另一世貿成員的規定，迫使香港企業須根據不同的付運目的地分開處理貨品，令出口成本上升，亦增加了出口程序的複雜程度，令香港企業相對其他世貿成員處於競爭劣勢。

當局指，世貿爭端解決委員會在二月二十二日的會議上同意香港的要求，成立專家組審理有關爭端，世貿總幹事其後於四月二十九日委任由三人組成的專家組，專家組正根據世貿《關於爭端解決規則與程序的諒解》中所訂明的程序審議爭端，包括考慮香港、美國及十三個保留以第三方身分參與爭端審議權利的世貿成員所提交的書面陳述。