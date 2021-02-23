美國禁港用「香港製造」標籤　世貿成立專家組審理爭端

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-02-23 15:23

美國前總統特朗普在2020年7月，因應香港實施《港區國安法》，取消香港特殊地位，宣布從香港進口貨品不得使用「香港製造」標籤，必須統一使用「中國製造」，以展示其原產自中國，措施已於11月10日生效。 世界貿易組織爭端解決委員會在2月22日（日內瓦時間）的會議同意香港的要求，將會成立「專家組」，審理有關香港就美國對香港貨品實施的產地來源標記新規定違反世貿規則提出的爭端。

13個世貿成員有意以第三方身份參與

特區政府於1月25日舉行的爭端解決委員會會議上，曾首次要求根據爭端解決機制成立專家組審理有關爭端。按機制，投訴方提出申請成立專家組後，爭端解決委員會最遲應在該申請被列入議程後的第二次會議上設立。故在昨日的會議上，世貿爭端解決委員會同意香港要求，成立專家組審理香港貨品不得使用「香港製造」標籤爭端。

商務及經濟發展局發言人表示，目前已有13個世貿成員有意以第三方身分參與「專家組」的會議，顯示他們對這個關乎多邊貿易制度和世貿成員平等權益問題的關注。

《港區國安法》引起外國關注。美國前總統特朗普因應香港實施《港區國安法》，取消香港特殊地位，宣布從香港進口貨品不得使用「香港製造」標籤。世界貿易組織2月22日應香港要求，成立爭端解決小組。（資料圖片）

本港代表斥美國做法不負責任、毫無理據

在於爭端解決委員會會議上，本港駐世貿常設代表羅志康發言，重申香港強烈反對美國單方面和不負責地對香港貨品實施產地來源標記新規定，指出有關做法不單只毫無理據，更違反多項世貿規則，損害香港作為世貿一員的權益，有必要成立專家組予以跟進。

政府發言人表示，根據《基本法》第一百一十六、一百五十一及一百五十二條，香港特區是單獨的關稅地區，可以「中國香港」的名義參與世貿和亞太區經濟合作組織等國際組織作為單獨成員，並與世界各經濟體建立互惠互利的經貿關係。香港的獨特地位一直得到國際社會的廣泛認同和尊重，所享有的經貿地位跟其他世貿成員一樣。在香港產品上標以「香港製造」的標記，多年來獲國際接納，既符合香港的單獨關稅區地位和世貿規定，亦為消費者提供清晰正確的產地來源資訊。