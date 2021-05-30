民建聯治政課程超額取錄　政助、傳媒人有份　林鄭打頭炮開講

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-05-30 15:00

北京出手改革香港政制、落實「愛國者治港」，本港建制派政黨都要積極轉型。近月提出「變革香港」的民建聯，舉辦首屆「政道治政理念研習課程」，開宗明義要培養管治人才，本身只有50個名額，惟反應踴躍，約350人報名，最終超額錄取約70人。 據聞，獲取錄者來自不乏官場中人，包括政務司司長政治助理蕭嘉怡、民政事務局政治助理張進樂、財經事務及庫務局政治助理葉俊廉，3人都是民建聯成員。

工聯會、新民黨成員獲取錄

今次「政道」課程反應甚佳，負責統籌的民建聯副主席陳克勤說，學員要入圍須先提交千字論文，闡述自己對「治政」看法，之後再舉行小組面試，就社會議題提出觀點及討論。



民建聯牽頭搞「政道班」，據聞吸引不少黨友報名，最終近20人獲取錄，包括民記副主席陳學鋒。其他入選者來自不同行業界別，包括商界高管、公務員工會代表、警隊督察、醫生，甚至有工聯會、新民黨成員以至電視台記者獲取錄，但未見有民主派人士報名參加。

下周開學 林鄭親授課談「特首苦與樂」

課程一共20堂，講者陣營星光熠熠，包括全國政協副主席梁振英、基本法委員會副主任譚惠珠、中共黨校（國家行政學院）國際戰略研究院副院長高祖貴教授、前立法會主席曾鈺成等，下周六（6月5日）舉行開學禮，屆時特首林鄭月娥會做主禮嘉賓，並親自主講，她早前為民建聯宣傳時，表示會構思談談「當特首的苦與樂」。