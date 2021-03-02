民建聯辦治政人才課程　重量級講者陣容　歡迎問責官員、泛民報名

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-02 14:44

民建聯早前提出「變革香港」，主張改革行政及司法架構等六大範疇，自身定位亦改為「多渠道參與管治」。民建聯會務顧問譚耀宗早前在訪問中提及，該黨稍後將舉辦課程，邀請社會賢達加強從政者管治之道。 民建聯副主席陳克勤今（2日）與傳媒茶敘時公布課程細節，該黨將於6月起舉辦名為「政道」的治政理念研習課程，名額50人，並已邀請全國政協副主席梁振英、基本法委員會副主任譚惠珠等人授課，課程為期半年，學費港幣5千元。 根據課程要求，有意入讀者需先經遴選委員會審核，陳克勤說，歡迎所有人報名參加，包括現任問責官員、其他黨派成員，倘有民主派人士報名，只要認同愛國愛港理念並經委員會面試，亦可參與課程。

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有別「實戰」課程 重管治多於政治

陳克勤表示，今次舉辦的課程與過往有別，他以自己在2000年曾參與第一代的民建聯政治專才培訓班為例，當時課程主要教授如何「打選戰」，著重技術層面，今次課程則主要教授從政理念，強調管治多於政治，較宏觀地思考香港未來的治理方向。

至於舉辦課程的初心，陳克勤說，有感現時政府問責團隊缺乏共同施政理念，「一出事就只有一兩個官員負責」。他又批評，問責官員並無粵港澳大灣區發展概念，「將一啲厭惡性設施例如堆填區、骨灰龕等全放在新界北區」，在規劃發展上欠大局觀，「日後北區會成為大灣區一小時生活圈中心點，你會唔會將呢啲嘢放喺市中心？」

報讀毋須強制入黨

陳克勤希望日後的管治團隊能有共同理念，要「以民為本、以民為先」，倘日後的特首認同「安民」理念，也可從課程中「揀蟀」加入管治班子。至於參與課程後是否要加入民建聯？陳克勤笑言該黨一向有招募新黨員，但參與課程毋須強制入黨。

根據課程資料，民建聯已邀請最少10名嘉賓擔任課程講者，除了梁振英及譚惠珠，還包括立法會前主席曾鈺成、前中央政策組首席顧問劉兆佳及邵善波、運輸及房屋局前局長張炳良、政制及內地事務局前局長譚志源等，主講課題涵蓋後國安時代管治者角色轉變、香港在抗疫一役檢討等。

民建聯副主席陳克勤公布「政道」治政理念研習課程細節。（龔嘉盛攝）

冀參觀國安公署 申請者須符三條件

陳克勤透露，目前亦正邀請內地講者授課，人選包括清華大學國家治理研究院院長王振民。除了主題講課外，課程還包括參觀學習，陳克勤說，希望能安排學員參觀「重地」駐港國安公署、解放軍軍營及外交部駐港特派員公署等，但目前未有定案。

陳克勤預計將有不少人有興趣報讀課程，故需要設立遴選機制，報名者需有志服務社會，認同愛國愛港理念；持有本港認可學士學位或以上學歷；以及不少於三年工作經驗。遴選委員會成員除了他本人，還包括譚耀宗、民建聯秘書長王舜義等5人。課程預計為期半年，6月起逢周六上午在饒宗頤文化館上課。