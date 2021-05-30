訪六四紀念館　韓東方：六四是記憶和人生　毋須一支燭光提醒自己

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-30 19:13

支聯會六四紀念館今日（30日）重開，設有新展覽內容，重建當年北京天安門的場景和多年來維園的晚會，並設小場區讓參觀者獻花悼念。 曾參與八九民運的前工運領袖、中國勞工通訊創辦人韓東方，今日到訪六四紀念館。他說理解並非每人面對時局，都選擇繼續記住六四，但六四是他人生的一部分，他不需要透過燭光或特別日子提醒自己。他認為，悼念方式雖非不重要，但不認為是最重要的事。 參觀者不乏有興趣了解六四事件的內地人，他們都認為，有紀念館讓人了解事件是好事；亦有港人帶同孩子參觀，希望傳承歷史。

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稱理解每人有自己的承受能力

韓東方接受訪問時表示，今日到紀念館之前，曾向太太表示今日希望「試着忘記」，「有人說記住六四可能會危害國家安全，我們對國家安全沒有興趣的，亦沒有興趣危害任何國家安全，所以我們去試着忘記吧。」

韓東方指，如果在六四紀念館可以忘記，應會讓人放心，但來到紀念館後，發現有點難。他說，歷史發生的事變成大家記憶的一部分，對他而言更是人生，「八九六四」對他而言，有如重生的生日，他不需要透過去維園、一枝燭光去提醒自己。

對於六四會否被社會淡忘，韓東方認為不會，指大部分人都無經歷過文革等歷史事件，但亦會清楚。他說，大家對於用甚麼形式、多少人、在哪裡記住都有不同理解，「如果有人認為記住六四會危害國家，可能有一定道理；如果有人因為擔心別人害怕危害國安，而選擇忘記也是正常，但想不到有哪個香港人會有興趣危害國家安全」。他稱有人可能會選擇「算了，不想了」，理解每人都有自己的承受能力。

曾參與八九民運的前工運領袖韓東方亦有到紀念館參觀。（周禮希攝）

韓東方指，六四作為自己人生一部分，所以2009年就開始決定不接受傳媒訪問，因為每年接近六四就有人找他訪問，不想自己成為「dinosaur（恐龍） 」，只能在博物館被人參觀。

他提到，國內多年來都不談六四，但亦有人改稱為「5月35日」，因為大家都未能忘懷。他認為愈是不能夠說，就愈會變成記憶，因為限制的動作本身就會令記憶更清楚，強調六四事件「發生了就是發生了」。

家長帶同子女參觀 冀傳承記憶

李小姐與丈夫、兩位孩子一同到訪紀念館，她指六四是不能忘記的歷史，當年學生亦是希望國家好，後來遇難未得平反，批評當局希望以時間沖淡歷史。她強調即使沒有和平集會，都一定不會忘記六四事件，並一定會把事件告訴下一代，不會讓人刪改歷史，但坦言很擔心六四紀念館被取締。

50多歲任職教會傳道員黃先生指，自己30多年前對六四的印象很深刻，才會有一團火繼續。（周禮希攝）

50多歲、任職教會傳道員黃先生說，對六四事件印象深刻，至今仍有一團火繼續悼念，又認為在近期政局下，紀念館更需要保留，形容參觀亦是他給自己過去30多年的肯定。

黃先生認為，過去一直有很多人表態，在街上穿寫較敏感字眼的衣服時，有不同的反應，理解迴避的人，但亦有同路人。他強調，不一定要見到18萬燭光或100萬人上街才覺得能夠悼念，但亦對六四晚會無法舉行感到可惜。

去年才由內地來港工作的蕭小姐指，自己昨日看新聞得知今年維園燭光晚會被禁，但知道參觀六四紀念館合法可行。（周禮希攝）

內地人透過紀念館了解六四：多一個渠道是好事

去年由內地來港工作的蕭小姐指，昨日看新聞得知今年維園燭光晚會被禁，但知道參觀六四紀念館是合法、可行。她認為六四是一件大事，有多一個渠道讓人認識始終是好事。

由內地來港工作半年的陳先生表示，本身對六四事件了解很少，之前不知道六四有晚會，但認為作為悼念活動很合理、有意義，只是近年很多事件會被有暴力的組織利用。他認為，六四紀念館只要是客觀呈現真象就是好事，以較中立的立場呈現事情始末。

陳先生又指，每個國家的大趨勢是往前進，而往前進步的標誌就是能夠正視過去的歷史，有錯改之，無則加勉，最終應把所有真相呈現出來。