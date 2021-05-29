六四32｜醫管局員工陣線取消電影放映會　電檢處再度上門巡查

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-29 22:23

醫管局員工陣線辦公室一連兩日遭電檢處人員巡查，工會在昨晚事件後已取消原定今晚（29日）舉行的放映會，但電檢處人員傍晚仍然上門，一度在走廊徘徊，又拍下辦公室的門外海報等。工會表示，有關人員巡查後，仍在工會辦公室樓下等候近一小時，工會曾下樓向對方查詢，對方表明是要巡查工會有否違反《電影檢查條例》，但卻未能表明有關執法標準，工會批評做法荒謬，惹起打壓民主派工會之嫌。 《香港01》已就此向電影、報刊及物品管理辦事處查詢。

醫管局員工陣線在社交網站上載一段閉路電視片段，片段顯示四名男子今日傍晚6時50分，走到其尖沙咀辦公室門外，其中一人抵埗後先亮起手機電筒，四人及後在走廊徘徊，又拍下辦公室門外的海報等，及後再敲門但未獲回應，他們約一分半鐘後離去。

工會副主席羅卓堯向《香港01》表示，事發時辦公室只有很少人，因此未有開門，他們及後發現片中四名男子在到地下守候約一小時，他見狀便與其他工會成員便下樓向四人查詢，他們出示證件表示明是電檢處人員，到辦公室查看有否違反《電影檢查條例》的行為。羅向對方查詢有關條例的定義，包括在私人場所作私人放映會否違規，以及當局的執法標準，惟對方未有正面回應，僅指示羅致電或以書面方式向處方查詢。

羅卓堯指，負責巡查的4名電檢處職員未能交代執法標準的做法荒謬，「狀況畀人覺得係打壓」。（資料圖片／張浩維攝）

羅卓堯又指，其中一名職員出示的職員證顯示，對方為通訊事務管理局辦公室行政主任（物品管理）陳增傑，質疑對方的職責範圍不包括電影，有關執法舉動成疑。

他續指，電檢處人員以往對放映會未必有嚴厲的執法行動，現時明顯針對曾作政治代表的組織行動，惟當局卻未能交代有關條例的限制，以及執法標準，「上嚟執法但冇辦法答得清楚好奇怪」。他表示，自己亦有致電電檢處查詢，惟當局亦未有正面回應，僅要求他再以書面查詢，他直斥當局的做法荒謬，「狀況畀人覺得係打壓」。他表示，已將一系列的放映會押後，有待當局解釋有關條例後才再作安排。

醫管局員工陣線昨（28日）舉辦六四放映會時，突然遭電檢處人員登門造訪，並發信指放映會涉嫌違反《電影檢查條例》，人員在辦公室內拍攝環境及職員，工會不會對方未經批准下在私人地方拍攝，有關行徑亦超出電檢處搜證範圍，要求對方刪除。有關人員聲稱要先請示上司，未幾卻已報警，其中一名職員更拒絕出示電檢處的證件。事件擾攘近2小時。