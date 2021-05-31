已打針顧客享晚市七折　張宇人：逾千食肆擬參加　涵蓋呢幾類餐廳

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-31 12:07

商界近日各出奇謀「谷針」，立法會飲食界議員張宇人今早（31日）表示，業界擬於7月為已接種新冠疫苗的市民，提供晚市全單七折優惠，為期兩個月，目前至少過千食肆有意參加。

張宇人料今次疫苗優惠可能不止七月推行，甚至可推出至九月首半個月。（資料圖片／羅君豪攝）

晚市限定 涵蓋茶餐廳、中西餐及快餐

張宇人今早在港台節目《千禧年代》指，飲食界去年因應政府派錢一萬元，推出了「七月七折」，今年當局擬有5千元消費劵，故他們再推「七月七折」，料屆時優惠可能不止七月，甚至可推出至九月首半個月。他透露，食肆經商討後，目前擬在晚市推出優惠，每桌至少4人，讓已打針人士當晚帳單七折。

今次擬定的優惠方案只做晚市，張宇人解釋，他們在推廣時都有困難，希望大家體諒，雖然周末生意已不錯，但業界最後仍決定七天都推出優惠；由於午市進食時間較短，人來人往，如果要在結帳時檢查顧客是否已打針，會有困難。他提到，推出4人一桌優惠即指每桌至少4人，因為如果一張4人桌只有一人，對食肆的成本亦有影響。

▼9月1日或之前的接種者，可以參與抽凱匯一個單位▼

+ 2 + 2 + 2

張宇人稱，已有至少有過千間食肆參與，「問題只是幾多千」，而且包括了不同類型的餐廳，涵蓋茶餐廳、中式、西式、快餐、高檔次及中價餐廳等，相信有很多選擇；稍後會將參與的食肆名單上載到指定網頁，旅發局會協助宣傳。

利葵燕指公務員事務局對疫苗假期的建議反應正面。（資料圖片）

華員會：疫苗假期政府反應正面 行政完全可行

另外，消息指，政府將落實公務員打針後享有假期，華員會會長利葵燕表示，上周與公務員事務局開會時，亦建議當局提供鼓勵，局方當時對疫苗假期的建議反應正面，料因疫情防控是政府頭等大事，而且推出行政完全可行，不會有太多程序。

她強調措施一旦成行，應向已接種公務員補回假期，形容他們「為己為人，一馬當先」，相信只要有秩序分散地放假，不影響政府服務運作。她說難以估計疫苗假期有否吸引力，但認為僱主有責任提供，亦是對市民的保障，相信公務員多些時間休息，在生理與心理都有幫助。

盼非公務員合約員工都受惠

利葵燕又指，放假原意是讓人在打針翌日休息，因此翌日放假最好。至於非公務員合約制員工，她認為應包括在，指他們都與公務員在同一辦公室工作，應一視同仁，盼政府找外判承辦商討論。