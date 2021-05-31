10.1集結｜陳文敏提3點駁判決　指量刑過重：將暴力歸究被告不公

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-31 12:18

10名民主派人士包括黎智英、何俊仁、單仲偕、陳皓桓等，承認前年10月1日組織未組批准集結，上周五（28日）在區域法院判刑。法官胡雅文判全案10被告中8人判囚，總刑期分別為14至22月，單仲偕及蔡耀昌則准緩刑2年。 港大法律學院公法講座教授陳文敏今日（31日）在港台節目指，案中被告沒有參與當日暴力行為，亦沒有展示出任何煽惑暴力的意圖，但法院似乎傾向將其他人引起的暴力事件，一併算到眾被告的頭上，做法不公平；以24個月為量刑起點亦過重，脫離一般大眾的認知。他擔心，是次判決會動搖公眾對法院的信心。

▼眾被告判刑▼

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反駁一：以24個月為量刑起點過重

陳文敏首先提到，主審此案的法官胡雅文事後據報受到威嚇，強調該行為值得譴責，無論多不同意判決，都可以理性批評、質疑其理據，但不應威嚇法官。

從判決內容而言，陳文敏認為有幾個現象值得憂慮，其一是量刑起點。他指，法院當日以24個月為量刑起點，最終判處各被告監禁14至18個月，身邊不少法律界人士看到判決後都提出一個疑問：「使唔使咁重？」他提到，涉案的人士大都是長期為社會服務，主張理性溫和、不會做暴力行為，24個月的量刑起點顯然過重，而且與過去非法集結、未經批准集結的判刑有所分別，又認為法庭固然有責任維持社會公共秩序，但也須平衡公民的基本權利保障，尤其當被告自身沒有參與或煽惑暴力行為。

陳文敏擔心，如果法院去到一個地步，判決脫離一般社會人士期許和認知、與社會標準脫節，可能令市民對法院失去信心，後果相當嚴重。

反駁二：法官似無考慮被告個人意圖

其二陳文敏留意到，控方在審訊期間沒有質疑眾被告堅持集會和平進行。他指法官當日提到，眾被告以為呼籲參與者和平理性非暴力，集會就可和平進行是「天真及不切實際」的說法，背後似乎沒有考慮被告的個人意圖。他提到，刑事罪行的基本原則就是要考慮個人犯罪意圖，除非法官質疑被告的宣稱的意圖並不誠實，否則無法自圓其說。

▼多名被告當日站在隊頭帶令參與者遊行至中環▼

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反駁三：其他人行為不應視為被告責任

其三，陳文敏提到今次判決似乎將其他人的暴力行為，一併算到眾被告的身上。他指一場公眾集會，總會有參與者來歷不明，有機會有人鬧事，而當日案中被告發起的遊行完結後，灣仔和金鐘一帶的暴力事件，卻一併算成被告的責任，他認為值得商榷。

陳文敏反問，如果按照這個邏輯，當社會出現動盪時，是否任何形式的集會都不應舉行，但他引述警方數字指，前年6至10月社會事件最激烈期間，警方批出數十場集會，當中七成都沒有暴力事件。他認為，除非眾被告自己有參與暴力行為，否則將其他人「借機」所做的暴力行為，一併歸咎於被告身上，做法並不公平。