10.1集結求情｜陳皓桓：不發聲就是無聲　不抗命就是認命(附全文)

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-05-24 20:53

前年10.1集結案中最年輕的被告陳皓桓，今親自向法官求情，並撰寫了3頁的求情信，稱暴政必生暴力，質疑如果人民在合法權利下能夠發聲，他與一眾被告又何須違法並作公民抗命，站在法庭接受審。他直言：「不是發聲，就是無聲；不是抗命，就是認命。」又說如果政府聆聽人民的訴求，人民何須以武力迫政府回應，又調雖然他認罪，但不會求饒。

強調一直堅持和平發聲

原本有聘用律師的陳皓桓，今日未再由律師代表，改成親自在庭上求情。他指本案其實源於反修例運動，即使警方未批准10.1遊行，他們為了繼續表達訴求，為了爭取民主、自由，決意發起遊行，號召群眾上街，公民抗命，但重申他們一直堅持和平發聲。

10名被告的求情重點。(詳看下圖)

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若政府聆聽人民何須用暴力

陳直指，暴政必生暴力，經歷6月至9月政權無視人民訴求、元朗7.21事件、警方濫暴等，人民對政府失去耐性、躁動、不安實屬正常表現，質疑如果人民在合法權利下能夠發聲，他與一眾被告又何須違法公民抗命，站在法庭接受審判？如果政府聆聽人民訴求，人民又何須以武力迫使政府回應？

不是抗命就是認命

他指，爭取女性投票權的愛麗斯保羅在發起公民抗命時曾說：「不是戰鬥，就是投降；不是征服，就是屈服」，而他如今借用這番話：「不是發聲，就是無聲；不是抗命，就是認命。」他表示，他們選擇公民抗命，亦跟從自己的理念，決定認罪，但絕不求饒，也絕不後悔。他認為，爭取民主、自由從來都不是一朝一夕的事，前年10月1日他說「今天不是End Game」就是這個意思。

陳皓桓求情信全文：

法官閣下：

首先，感謝代表本人的法律團隊協助，因應現階段已不涉及法律爭議，因此，本人決定親自陳情。

本案之所以發生，源於政府在2019年2月強推修訂《逃犯條例》，當中註明政府有權力把疑犯送往沒有陽光司法下的內地受審。香港人見證六四事件、李旺陽被自殺、劉曉波被失救、維權律師受酷刑對待，根本對內地司法毫無信心，因而反對修例。而民間人權陣線（簡稱：民陣）亦因如此，發起遊行，向政府表達訴求，要求撤回修例。

民陣自2019年3月31日至6月9日，多次發起合法遊行集會，表達訴求。可惜，政府一直沒有回應，促使遊行人數由第一次的一萬人，上升至6月9日的一百萬人。民怨四起，政府卻執意把條例交付立法會進行二讀，引致6月12日二讀當日，民眾自發包圍立法會，最終令議案無法通過。雖然政府在6月15日宣布暫緩修例，但因應6月12日政府定性當天包圍立法會的市民為暴動，拘捕多人，令民怨一觸即發，促使6月16日二百萬人上街，要求政府回應「五大訴求」，包括：正式撤回修例、釋放被捕人士、成立獨立調查委員會、特首下台實行雙普選、撤回暴動定性。

由6月至9月，民間社會不停發起遊行，立法會議員約見特首林鄭月娥尋求對話，解決社會紛爭。可惜，政府只在9月撤回修例，而沒有回應其他訴求；特首只道歉，承認強推修例是錯誤，卻不願下台。因此，民陣決定10月1日發起國殤遊行，一方面要求特區政府回應「五大訴求」，另一方面要求中央政府平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國、釋放維權人士。

根據《人權法》及《基本法》，人民本來就享有遊行集會之權利。可是，現行制度下，人民只能委屈地根據《公安條例》申請不反對通知書，請求警方批准，才能合法地遊行。但就算委屈地申請，10•1遊行仍遭警方以誇大的無理藉口反對，導致民陣未能在合法情況下發起遊行。為了繼續表達訴求，為了爭取民主、自由，我等決意發起遊行，號召群眾上街，公民抗命。

雖然控方播放片段，指出當日有暴力事件。可是，我必須重申我等一直堅持和平發聲，暴力亦不是我們願見。話雖如此，我希望法官閣下能理解當日人民自發行使的所謂「暴力」。正所謂：「暴政必生暴力，解鈴還須繫鈴人」，經歷6月至9月政權無視人民訴求，繼而以制度剝奪人民自由，再經歷7•21元朗恐襲事件政府的冷待，以及警方濫權施暴，人民對政府失去耐性、躁動、不安實屬正常表現。如果人民在合法權利下能夠發聲，我與一眾被告又何須違法公民抗命，站在法庭接受審判？如果政府聆聽人民訴求，人民又何須以武力迫使政府回應？

「沒有民主，哪有法治」，閣下與在場從事法律工作者，應比我更明白法律應是保障人民權利。可是，在《公安條例》下，政權能以法律作政治打壓的工具，在和平法聲都會被捕、被控的時代下，除了公民抗命，我們還有甚麼選擇？1917年，爭取女性投票權的愛麗斯保羅在發起公民抗命時曾說：「不是戰鬥，就是投降；不是征服，就是屈服」，最後她被判處七個月監禁。今天，我想借用這番話：「不是發聲，就是無聲；不是抗命，就是認命」。我們做了公民抗命的選擇，亦跟從我們的理念，決定認罪，但絕不求饒，也絕不後悔。

爭取民主、自由從來都不是一朝一夕的事，10•1當日我所說「今天不是 End Game」就是這個意思。我們只能堅持信念，持續不斷對抗暴政，爭取如閣下等更多人支持，才有希望改變。希望在於人民，改變始於抗爭，公民抗命，無畏無懼！抗命不認命！

感謝法官閣下耐心聆聽，亦感謝前輩們同行，願閣下與所有市民一生平安，願榮光歸香港！

同案10名被告。(詳看下圖)

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2019年10月1日，10名被告帶令隊頭在銅鑼灣遊行。(詳看下圖)

2019年10月1日，10名被告帶令隊頭在銅鑼灣遊行。(詳看下圖)