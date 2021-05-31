政府推快打疫苗運動　研限制未打針人士入食肆、戲院、體育等場所

撰文： 林劍 周禮希 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-31 17:14

新冠疫苗接種率未如理想，政府、商界近日以不同方式「谷針」。特首林鄭月娥、公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始、創新及科技局局長薜永恒等今日（31日）見記者，交代「全城起動快打疫苗運動」下各項政府主導的疫苗誘因，推出疫苗獎賞計劃、以疫苗氣泡為基礎調整社交措施。 具體措施包括公務員接種一劑疫苗後，可獲一日假期；「安心出行」新版本可儲存疫苗紀錄；倘爆發第五波疫情，研究限制未打針人士食肆、學校、體育場所等。

政府推出「全城起動快打疫苗谷針」行動。（羅君豪攝）

政府新措施重點 —公務員接種一劑疫苗後，可獲一日假期 —考慮D類食肆同枱3成2人已打針 可帶小童等同枱，最多12人一枱，下月10日起實施 —倘再爆疫情，研究限制未打針人士食肆、學校、宿舍、地盤、圖書館、博物館、戲院、體育場所等 —「安心出行」新版本可儲存疫苗紀錄，以核實接種者身份 —外遊必須接種新冠疫苗

送居屋抽獎谷針？ 林鄭拒絕

【1610】有記者問及政府可否做得更多，如推出居屋抽獎。林鄭表示，使用公帑有一定考慮，政府為全民接種計劃已花費巨大，認為私人機構提供獎賞會更好，指他們真的有責任、有義務，她留意到過去一段日子亦有不同私企提供打針誘因。

至於「安心出行」問到二維碼是否照顧到蘋果手機以外的手機使用者。薜永恒回應指，政府有與所有手機商討論，而APPLE電腦的IOS系統最先完成，任何其他手機系統一完成都會盡早推出，GOOGLE及華為都有討論，相信可很快推出。

有記者問及，限制未接種人士進入場所有否時間表，與及當有免疫屏障時會否取消。陳肇始回應指，不希望有大型爆發，但當第五波疫情來臨時，為了控制疫情爆發，部分風險高地場地會研究是否准許未打針人士內進。她指，當達到免疫屏障時，措施會相應調整。

市民對接種有猶豫 林鄭籲傳媒多報道正確情況

【15:54】被問到公務員接種疫苗的情況，聶德權指，公務員本身透過自身預約接種疫苗，故政府手頭上沒有接種數字，強調政府透過各政策局的首長級工務員推動員工接種疫苗，前線人員接種比率肯定比香港整體接種率高。他指，推出疫苗假期是考慮到公務員接種後須休息，希望更便利公務員，而由今天起，5萬人名前線人員被納入以接種疫苗豁免定期檢測的安排，料有關安排亦會推高接種率。

林鄭指，每名市民已重視自己的健康，雖然商界推出獎勵計劃鼓勵市民接種疫苗，但相信市民會以其健康的出發點；至於很多市民對接種疫苗有焦慮和猶疑，她認為是由於未掌握相關資訊及對情況有誤會，她懇請傳媒報道多一點正確情況。

林鄭否認谷針為連任

【15:54】港台記者問林鄭公務員假期下，如果不接種者會否有後果，以及疫苗捐贈會否考慮台灣。聶德權回應指，公務員團隊有義務主動接種疫苗，強調每人都是知情、同意，並推出便利接種安排，如上班時間可以打針，令他們更容易履行義務，強調是從防範疫情角度出發。疫苗接種中心計劃開至9月尾，供應方面有與藥廠協調到港時間。

陳肇始表示，兩種新冠疫苗安全有效，一直大力鼓勵市民打疫苗，但目前與建立免疫屏障有距離。她指，不同疫苗有儲存挑戰，希望用不同方法鼓勵接種，而付運時間及速度有留意，將來疫苗如果有多會否捐贈，已與藥廠簽下協議，有一定法律規範，會與世衞聯絡。

林鄭月娥指，香港有充足的疫苗供應相對幸福，有國家總領事向她要求轉贈都未能正面回應有關國家的要求，就算在到期日前未能用完，都只能按機制做。有記者問到政府力求清零、谷針是否為了連任特首，林鄭強調自己作為特首，只為香港最大利益及市民福祉考慮，沒有其他目的。

林鄭月娥。（羅君豪攝）

「安心出行」新版本可儲存疫苗紀錄

【15:41】薜永恒表示，為了更方便市民顯示針卡或已接種疫苗的二維碼，「安心出行」應用程式即將推出「2.0」，儲存疫苗接種及檢測紀錄，而「智方便」亦將可下載電子針卡。

【1530】公務員事務局局長聶德權指，社區疫苗接種計劃會運作至九月底，呼籲市民把握時間在八月底接種疫苗，指距離九月計劃完結尚餘93天，是持續清零的黃金機會和關鍵時刻，又指社區接種疫苗中心一直留意市民意見，改善服務。

聶德權指，為進一步推廣疫苗接種計劃，局方於5月中推出外展接種計劃，反應十分踴躍，包括體院、建造界等已參與計劃，局方正聯絡專上院校、主題公園、金融界等，強調只要有關機構有足夠人數和地方，政府便會願意安排外展服務。

他又指，在疫苗計劃推出初期，已將前線和風險高的公職人員已納入優先群組，今日起將以接種疫苗替代定期檢測，與市民密切接觸、工作類型高風險的公職人員，當局強烈鼓勵他們接種疫苗，接種後可豁免定期檢測，無接種防疫苗者須兩星期檢測一次。

公務員每打一針可享一日假期

聶德權指，政府作為全港最大僱主，能為社會帶來帶頭作用，於6月1日至8月31日起，公務員每接種一劑可有一天疫苗假期，5月31日前已接種者的公務員，可就每劑疫苗在明年3月31日前，申請放一天假期。聶德權指，局方已向部門首長發指引，稍後會公布申請安排，並要求法定和公營機構實施相關安排，希望僱主在可行情況提供便利措施，包括提供疫苗假期。

曾浩輝。（羅君豪攝）

曾浩輝：單憑一宗個案認為疫苗導致死亡屬心理錯覺

【15:15】疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝指，明白到有人怕接種疫苗後的安全問題，見到新聞報道，有人死亡後被發現曾打針，會有聯想、心理錯覺，但這是「見樹不見林」。他指，每日醫管局醫院中離世者120人，大家往往會聚焦單一個案的詳細報道，但實際上曾打針者的死亡率，比未打者還低；在接種中心送院者，比例少於1000分之1，大部分個案都是輕微、短暫的。

曾浩輝指，專家委員會會認真研究所有個案，強調這是緊跟WHO指引，希望大家不要相信「打針後會死人」的說法。

考慮D類食肆同枱三分二人已打針 可帶小童等同枱

陳肇始指，政府會加強檢測追蹤、入境防控措施，留意到內地近日出現「非常嚴謹」疫情，但個案範圍集中，傳播鏈清晰，會繼續和廣東省政府溝通。她指，如疫苗接種率不足，一刀切取消社交距離限制會引致反彈，政府日後會繼續以疫苗氣泡為基礎，容許一家聚在食飯的人數多一點、放寬D類處所限制，人數上限可加至3分2。

林鄭月娥聯同與防疫相關的官員、防疫專家曾浩輝見記者，交代最快的防疫工作，呼籲市民盡量接種疫苗。(羅君豪攝)

去信地產商、同鄉社團推疫苗獎賞計劃



【15:06】林鄭月娥表示，經過全城共同努力，由去年11月下旬爆發的第四波疫情已完結，袁國勇上周六指早前出現陽性的個案，亦不是近日感染的個案，上一次原頭不明的個案已是37日前出現。不過，今日有一宗初步的源頭不明個案，證明完全做到一個確診個案也沒有，在現實上存在困難，故須推動全城起動打疫苗。

林鄭指，須保持警覺嚴防第五波疫情出現，故必須在外防輸入把關，不過唯一能讓香港走出疫情的有效方法，就是市民大規模接種疫苗，建立社會保護屏障，又指一些接種率高的國家，確診個案和死亡數字大大下降，社交距離亦可放寬。

她指，由推出疫情接種計劃起已是第95日，已為市民接種236萬劑注苗，136萬人接種了第一劑，佔16歲以上人口21%，100萬人已接種第二劑疫苗，認為現時至八月底是香港防疫的關鍵時刻，本港須大幅提高接種比率，方能回復社會常態，即使出現第五波疫苗，各行各業也不會受影響，過百萬學生可安心回校上課。

林鄭指，政府與各界推出多項措施，感謝已接種疫苗的市民，包括推出疫苗獎賞計劃、以疫苗氣泡為基礎調整社交措施，公務員事務局局長亦會公布疫苗假期。就獎賞計劃，林鄭指今天已發信予過百地產商、同鄉社團等，希望有關機構配合獎賞計劃，又指若要外遊公幹，接種疫苗是必不可少。



【15:03】記者會以「全城起動，快打疫苗」、「點只打針咁簡單」口號作為背景。