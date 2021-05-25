林鄭：考慮公務員接種疫苗後享假期　政府現金鼓勵打針恐有反效果

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-25 11:59

新冠肺炎疫情持續多時，本港疫苗接種計劃開展近三個月，接種率仍偏低。特首林鄭月娥今早（25日）出席行政會議前見記者時表示，政府下一步會考慮指定行業人員，若接種兩劑疫苗滿14日，可豁免定期強制檢測，包括前線公務員，又透露政府正考慮讓公務員接種疫苗後享有假期，稍後交代詳情。 商界近日提出大抽獎、派現金等方式「谷針」，林鄭月娥稱，經濟誘因不適合由政府提出，若採用派現金、實物等方式更可能會有反效果。

林鄭月娥。（張浩維攝）

指政府應在政策方面推動打疫苗

近日不少商界提出優惠計劃鼓勵市民打針，包括提供自助餐、送餐券戲票，更有商會提出每周舉行大抽獎，頭獎100萬元等。問到政府會否提供經濟誘因鼓勵打針，林鄭指，希望主要由私人機構和僱主提出，認為政府應要在政策方面推動。

林鄭稱，政府要做的是確保有疫苗供應以及方便市民接種，強調兩者政府都已經滿足市民需要，一方面有足夠的疫苗供應；另一方面現時有不少社區中心和私家診所供市民接種疫苗，同時政府亦在放寬社交距離措施方面鼓勵市民接種。

對於派發現金、實物等，林鄭認為由特區政府提出並不適合，「恐怕在今日的環境，如果採用這種手段會有反效果」。她呼籲企業、商場業主等，若想刺激消費，也可鼓勵市民打針，讓社會盡快回復正常，恢復人員往來。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼