六四32｜「結束一黨專政」違國安法？　林鄭：顛覆國家制度屬違法

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-06-01 11:42

今年是六四事件32周年，支聯會六四集會連續兩年被禁，近日多名建制人士稱支聯會綱領中的「結束一黨專政」違反國安法。特首林鄭月娥今日（1日）被問到相關議題時，重申是否違法要視乎法律和證據等，要具體評論某個口號是否違法，是「強人所難」。 不過原則上，她指社會主義制度是國家的根本制度，中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，任何人去顛覆這個制度，都是違反國安法第22條「顛覆國家政權」罪。

林鄭曾和應指國家憲法沒「一黨專政」說法

眾新聞記者問及，2018年時任中聯辦主任王志民曾指「一黨專政」是偽命題，而林鄭翌日曾引述有關說法，問林鄭當時的說法是否仍然成立，以及特首的國安法年度報告是否已經向中央提交。

林鄭聽後首先要求記者講清楚她當時的說法，再回應問題，記者及後讀出林鄭當時的說法。林鄭當時的原話是：「對於憲法的理解我想王志民主任比我熟悉很多，所以昨日他已經向大家作了回應。究竟講『一黨專政』是否對？王主任已經講了，憲法裏都沒有這個講法。」

林鄭首先強調，在什麼情況下叫口號，以及之後執法機關如何蒐證、是否提出起訴等，最後才交由法庭決定，重申評論具體口號是「強人所難」。林鄭之後特別表示，希望藉此機會多談相關事宜，強調《基本法》列明香港是中華人民共和國不可分離的一部分，亦直轄中央人民政府，故有責任履行《基本法》及國家憲法的涉港部分。

以往六四集會未被禁前，參與者都會高呼「結束一黨專政，建設民主中國」口號。（資料圖片）

指顛覆國家根本制度屬違法

她引用國家憲法有關共產黨領導角色的部分，指「社會主義制度是中華人民共和國的根本制度。中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵。禁止任何組織或者個人破壞社會主義制度。」她指，既然香港直轄中央人民政府，那自然不可做違反憲法的事，只是在「一國兩制」下，香港保留了資本主義制度，國家的社會主義制度，和香港的資本主義制度兩者都要維護。她強調維護國家主權統一、領土完整是共同義務。

林鄭及後提到4個國安法罪項，當中提到任何人組織、策劃、實施或參與實施，用非法手段顛覆政權，不論政權屬特區或中央都是違法，強調事情複雜，難以簡單以「是或否」回應，又稱臨近「這個日子（六四）」，明白大家都會問遍各個官員，故希望今日在此講清楚。

不會公開國安法年度報告

就國安法報告方面，林鄭提到今日是6月1日，再過30日就進入國安法一周年，相信屆時律政部門甚至她本人都會有所回顧，但不會公開國安法年度報告。

林鄭又指，近年香港發生了很多事，而國安法為香港帶來很大影響，「當然會產生一定變化」，例如國安法要求傳媒、大學等都要履行國安法。