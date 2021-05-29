六四32｜校內能否悼念？　楊潤雄︰由學校考慮　須與課程框架緊扣

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-05-29 15:06

今年是六四32周年，也是《國安法》實施後首個六四。教育局局長楊潤雄出席活動後，被問到老師能否在課堂講述六四及校內能否舉行悼念活動，楊潤雄指，會交由學校作專業考慮，香港是自由社會，言論自由受《基本法》保障，在學校教育方面層面，校方舉辦的活動必須整體同課程框架緊扣，亦要考慮活動目的、想帶出的學習重點、是否適合學生年紀及學習進程。

教育局局長楊潤雄。(資料圖片／張浩維攝)

楊潤雄表示，已就國安教育提供整體課程框架及介紹內容重點，希望學校盡快開始將重點編入課程，目標最遲於2022至23學年完成。另外，楊潤雄表示，當局已表列個別科目課程重點，其中，中史及歷史科，除基於歷史史實作教材外，同時亦應充分理解國家過往的看法，認為學生需全面了解事實發展。

不掌握退學潮、教師離職潮數字

被問到本港是否出現中小學生退學移民潮，楊潤雄指，未能掌握有關退學及離港升學人數，要待開學始能統計，亦未聽到有學校反映教師離職潮，會持續監督情況。他續指，香港是自由社會，家長及學生有選擇升學地點的自由，但他認為香港教育質素高，「肯定學生留港有光明未來（bright future）。」

如接種疫苗調低年齡 研安排校內打針

就復課安排，楊潤雄表示，希望9月新學年可以回復正常上課。顧問專家考慮後，認為可進一步下調接種年齡，局方將與食物及衛生局商討，在校內方便師生接種安排。楊潤雄指官校教師的安排，會跟從公務員事務局的政策。

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