選舉改制︱首泛民政黨表態　社民連表明不參與選委會、立法會選舉

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-01 14:10

社民連今天（1日）發表決議文，指在選舉改制下，公民提名權被剝奪，認為香港已喪失公平公正的選舉制度，社民連不會派人參與今年選舉委員會選舉及立法會選舉，是首個表明不參選的泛民政黨。 社民連又指，在選舉權仍未受到完全壓制的情況下，呼籲「廣大群眾積極透過各種選舉憑良心表達意見，盡力彰顯真實民意」。

去年七月，社民連派出梁國雄、岑子杰出選民主派初選。（歐嘉樂攝）

指要取得五大界別提名 屬最難接受

社民連梁國雄、岑子杰因初選案被還柙，陳皓桓早前因多宗未經批准集結案被判囚，令該會損兵折將。社民連在決議文中批評，政權徹底修改香港行政長官及立法會選舉制度，壓制港人再次以選票表達異見的機會，又批評政權在2019年香港大型群眾運動及區議會選舉嚴重受挫後，決定徹底地從體制上排斥真實民意，要完全控制選舉結果，牢牢掌握行政及立法機關的主導權，又指不少建制派邀請溫和民主派參選，反映政權仍期望部分溫和民主派充當「議會花瓶」，「民主陣營分而治之，進而分裂及瓦解公民社會」。

社民連認為，選舉改制最難以接受的，是民主派候選人需得到五大界別的選委提名才能入閘參選，又認為在選舉委員會幾乎由建制派控制的情況下，民主派要向建制派選委拜票、向政權求取提名才能入閘參選，正正反映中央能夠在提名權上篩選候選人，在民主派內預先選出「聽話者」，再交由地區選民投票。

該黨續指，同路人大量被捕入獄，反抗聲音不斷受打壓，統治者所拋下的並非「橄欖枝」，亦不會有利於民主陣營發展，認為參選只會自絕於群眾，「更何況，在去年的民主派初選，我等獲授權參選立法會的已盡數入獄，如今既未獲得民主派群眾授權，反在民意大多反對的情況下參選，豈非自絕於群眾？」

社民連表明，不會派人參與今年選舉委員會選舉及立法會選舉，又指在選舉權仍未受到完全壓制的情況下，呼籲「廣大群眾積極透過各種選舉憑良心表達意見，盡力彰顯真實民意」。