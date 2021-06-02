沙半山手記︱特首跑馬仔　原來漏了兩匹馬！

撰文： 沙半山 最後更新日期： 2021-06-02 07:00

坊間常聞一說，「香港特首咁難做，有誰願意做？」沙半山行走政經界多年，對此說大不為然，殺頭生意都有人幹，何況是特首。一旦貴為特首，居於前呼後擁的權力核心，行走必前列、位座必首席，如此快感，往往令當局者着迷。 話不多說了，自沙半山早前披露，角逐下屆特首的「八匹駿馬」已經紛紛步入馬場沙圈，等待入閘開跑之際，有消息靈通人士提醒沙半山說：「其實北京仍未排除另外兩位人選喎………..」

不計現屆特首林鄭月娥（一）以外，傳出動靜或獲北京「關注」的七位分別是； 前特首梁振英或財政司司長陳茂波（二）、金管局前總裁陳德霖（三）、行政會議召集人陳智思（四）、新民黨主席葉劉淑儀（五）、港交所前行政總裁李小加（六）、行政會議成員李國章（七），以及立法會議員陳健波（八）。

沈祖堯形象不俗 曾被封「亞洲英雄」

然而，消息靈通人士近日向沙半山表示，前中文大學校長沈祖堯亦是黑馬人選。該人兄指，目前枱面競逐的人選，都各有利弊，「或爭議大，或過於『左』，或身體抱恙等等」，北京不無顧慮，反而有「祖堯BB」稱號的沈祖堯形象一直不俗，年齡又可以（62歲），專業亦有口碑，當年因抵抗沙士更獲《時代週刊》封為「亞洲英雄」。



雖然Joseph（沈之洋名）曾說過自己不是特首材料，今年4月更赴新加坡擔任南洋理工大學醫學院院長兼高級副校長，但世事無絕對，倘國家授以大任，動之以情，黃袍加身，在此香港歷史關鍵時刻，未必不會回心轉意，相信南洋理工大學方面亦不會留難咁話。

高永文頻繁曝光 政治包袱較小

另外一匹不容忽視的黑馬，是前食物及衞生局局長高永文。該消息人士分析，「民望高」近月不時在大眾傳媒上曝光，常就疫情發表看法，當然不排除為「梁營」鞭策林鄭政府的可能，但亦不能排除是為跑馬仔落場暖身做準備。

如前文所述，現時公眾討論較多的疑似特首候選人各有好壞，北京「十五十六」，必然地氈式搜尋及比對每位有可能的潛在人選，沈祖堯和高永文都有一個共通點，就是公眾形象相對較佳，政治包袱較小，雖然二人條件不能說完美無瑕，但始終整體評分略高一籌。所以說，究竟北京的黃袍最終加在誰人身上，真的未到揭盅一刻也無法知曉。

駐港體系仍向京提交報告 或8月有定案

另有一位熟悉港澳事務的消息人士向沙半山透露，來屆特首關乎香港大局能否由亂轉治的歷史時刻，茲事體大，故今次甄選格外慎重，直至今時今日，各駐港及內地對港體系官員，仍然不斷向北京提交候選人報告，並計劃由中央辦公廳，負責最終篩選及複檢，然後由中辦向政治局常委提出報告，一旦「祝福人選」拍板，仍會通報各黨國元勛，務求統一思想，估計8月下旬花落誰家將有定案，同時與9月選委會選舉「有機配合」云云……。

撇除特首人選，挑選得如火如荼之際，來屆內閣人選也可能大換班。沙半山在2019年大暴動期間，接觸來港收風人士已多次表明，大暴動一役實實在在讓中央看清楚「誰是忠誠的、誰是動搖的、誰是虛偽的。」感慨之餘，也深深感受到「疾風知勁草，板蕩識忠臣」的意義。

紀錄部隊體系人員 近期受青睞

自此之後，警政紀律部隊系統人員，便備受北京重用，先是前入境處處長曾國衞晉升為政制及內地事務局局長，負責選舉修例以及DQ違誓區議員等「硬任務」。

現任警務處長鄧炳強正獲不少有力人士，推薦他明年再上一層樓，連保安局局長李家超也漸獲「好評」，一時間，入職受訓時練過步操、叫左轉左、喊右轉右、說一不二的警政系人員，似乎正前程看漲。

這種想法實不難理解，畢竟香港大局稍告平穩，但預料未來兩三年，美英等國針對北京的外交攻勢中，提及新疆、也必然順手提及香港問題，既然香港問題持續處於國際博奕大棋局當中，忠誠且無懼鬥爭的警政人員，又豈會不獲北京青睞呢？