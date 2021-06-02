何俊仁澄清：張文光無建議解散支聯會　僅「多個可能性之一」

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-06-02 12:07

前民主黨成員、社民連前主席陶君行早前在網台節目上，聲稱民主黨元老、支聯會前常委張文光於今年3月，親自到支聯會副主席何俊仁的辦公室，勸對方解散支聯會。 在囚的何俊仁今日（2日）透過另一名民主黨前主席劉慧卿發表聲明，否認張文光曾提出解散支聯會建議，僅是兩人討論支聯會去向期間的「多個可能性之一」。

強調會面無任何結論 內容不打算公開

何俊仁透過律師向外發表聲明，由劉慧卿代發佈。何俊仁指，在不久前曾經和張文光討論支聯會在目前政治環境下的未來：「這次純粹是二人的私人談話，談了多個支聯會未來可能的發展和去向選項，討論提及到其中的一個最終可能性是解散支聯會。二人這次的見面討論並沒有打算向外界公開。」

聲明指，張文光不曾向何俊仁建議「解散」支聯會：「首先『解散』 只是他們談話中提及的多個可能性之一；其二是二人的談話並沒有最終結論；三是張文光並沒有如傳聞中建議『解散』支聯會。何俊仁希望提供以上資料以正視聽。」

張文光否認說過解散支聯會

陶君行上月27日在時事評論員劉細良的網台節目中聲稱，張文光現時在背後力推民主黨出戰今年的立法會選舉，又稱張於今年3月親自到支聯會主席何俊仁的辦公室，勸對方解散支聯會，「美其名就話保護支聯會嘅手足，兄弟姊妹，唔好呢個時候俾人拉。」張文光之後接受傳媒查詢，指從無說過解散支聯會。