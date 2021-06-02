湯家驊：支聯會有機會被取締　倘證共同意圖　單獨穿黑衣亦可犯法

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-02 10:47

今年是六四事件32周年，警方早前以限聚令及防疫為由，禁止支聯會舉辦六四遊行及集會。行政會議成員、資深大律師湯家驊今早（2日）於電台節目表示，根據社團條例，只要保安局有證據證明危害國安全，支聯會有機會被取締，過往香港民族黨亦曾被取締。他又稱，只要證明有共同意圖，涉及組織及非法行為，即使只有單獨一個身穿黑衣，都有可能觸犯國安法，呼籲市民不要以身試法，即使悼念六四，亦毋須穿黑衣及或叫口號，可用其他合法方式。他強調，違反限聚令亦是非法行為。

對於會否擔心被取締，支聯會秘書蔡耀昌於同一節目表示，不能排除任何可能性，現時未能知悉政府會用何方式處理，支聯會會沉著應對。

支聯會上月重開六四紀念館，昨日（1日）食環署指支聯會未領有所需牌照，而經營或使用公眾娛樂場所。支聯會今早表示，即日起暫時關閉六四紀念館。

蔡耀昌今早於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，歷年來都未被公眾娛樂場所規定所挑戰，2012年時都曾臨時紀念館，卻未遇過同類情況，承認現時有一定壓力。他又稱，支聯會堅持合法和平方式悼念六四，但現時難以在合法框架下宣傳，希望市民先確保平安，「不必要冒呢啲風險，留得青山在哪怕無柴燒」。

對於會否擔心被取締，蔡耀昌承認不能排除任何可能性，無法知悉會採取哪種方法處理，支聯會會沉著應對，希望至少闖過今年，再展望將來。

湯家驊於同一節目表示，支聯會以結束一黨專政為綱領，根據社團條例，只要保安局有證據證明危害國家安全，便有機會被取締，正如過往香港民族黨亦曾被取締。

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對於今年可否悼念六四，湯家驊表示市民有悼念自由，但前題是不涉犯法行為。他表示，即使只有一個人身處維圍，身穿黑衣並寫上「結束一黨專政」，都可能會引起懷疑，被認為與其他人有共同意圖，「大家夾埋你去尖沙嘴，我去銅鑼灣，但係意圖一樣，如果警方掌握到呢啲共同意圖，或者策劃組織嘅證據，你仍然有機會干犯國安法」。

湯家驊提醒，違反限聚令亦算是違法行為，提醒市民不要以身試法，假如希望悼念六四，可採用其他方法，並非一定要到維園，也毋須叫口號及穿黑衣。