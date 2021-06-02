法援署展覽開幕禮　林鄭：無理指控只會削弱法援署公信力

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-02 16:27

特首林鄭月娥今早（2日）出席立法會質詢時間，民建聯議員葛珮帆質疑前年反修例示威衝突期間右眼受傷的「爆眼女」可申請法援，且自選資深大律師，最後官司敗訴由「公帑埋單」，質疑法援制度有漏洞。 林鄭回應指，任何制度都需要與時並進，法援制度亦非盡善盡美，法援署已由民政事務局轉到政務司司長下，相信政務司司長會就近日的討論提出看法，並檢視現有制度下的行政、案件分配及選擇律師安排。 林鄭月娥今日下午3時出席法援署50周年巡迴展覽開幕典禮，指香港是開放多元社會，人人都可有不同意見，但批評必須建基於事實。

法援署50周年展覽開幕禮。（余俊亮攝）

林鄭月娥致辭期間表示，香港近年社會泛政治化，凡事政治立場先行，法援署也無可避免受到衝擊，少數人對其作人身攻擊。她指，法援署當然要接受社會監察、對批評持開放態度，香港是開放多元社會，人人都可有不同意見，但批評必須建基於事實。她指，任何無理據的指控，只會削弱法援署的公信力。

法律援助服務局主席梁永祥指，法援政策的目標是為提出抗辯的人士，不會因經濟問題而未能尋求公義，個別爭議案件因保密要求而未能披露內情，令外界有不必要的錯誤揣測。他說，申請人無論是涉嫌打劫、綁架還是涉嫌犯下國安法，只要經過資產審查都可以申請法援，此外，他又說司法覆核僅佔批出法援的一小部份。

法律援助署署長鄺寶昌指，法援個案的成功率在88%至91%之間，可見法援署並不是隨便批出法援，又說同事近年因外界批評而備受壓力。他說，希望再與持份者溝通，令外界更了解法援署的工作。

林鄭月娥出席立法會行政長官質詢時間，回應葛珮帆有關假新聞及法援制度的關注時表示，希望市民留意法庭就社會暴亂的判決，當中所展示的事實、真相，及法官在判刑時的講話。

林鄭月娥強烈譴責有人因不滿法庭的裁決而作出起底、恐嚇、詆毀等行為，形容是不能接受。她又指，留意到近日社會對法援制度的討論，認為任何制度都要與時並進，法援制度亦非盡善盡美，所以有需要定期檢視香港的法援制度。