只公布涉疫苗死亡個案　鄭松泰指「臭屎密冚」　林鄭：免市民錯覺

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-06-02 12:50

港府近日以「疫苗氣泡」為基礎放寬防疫措施，並推出「谷針」措拖，希望提高接種率。政府昨日（1日）開始，對於接種疫苗後死亡的個案，只會在發現與疫苗有潛在關係時才公布；另外對於不良反應送院事件，政府沒有再一如過往般公布個案詳情，而只在新聞稿中簡單交代，做法引起爭議。 熱血公民立法會議員鄭松泰今日（2日）在行政長官質詢環節期間，提到以上做法或令市民覺得政府是想「臭屎密冚」（刻意掩蓋不見得光的事情），認為做法只會適得其反，令市民更加猶豫。 林鄭月娥否認有關說法，指每日都有很多人離世，但如果全數公布接種疫苗後離世個案，或會對公眾造成錯覺，影響打針信心，強調新措施是「希望市民更掌握資訊」，不想引起不必要誤會。

林鄭引袁國勇說法：每日很多人離世 公布針後離世個案或造成錯覺

鄭松泰指，相信一般人都有能力在判斷個人健康和風險後，選擇是否接種疫苗，不少市民都認為政府近日以「威迫利誘」的手法「谷針」，反令市民對接種疫苗更猶疑。他特別提到，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會通過，個別死亡個案只會在確認與疫苗接種有潛在關聯的情況下才公布，令市民感覺政府是否想「臭屎密冚」，還是政府根本不知機制有出現根本問題，才令市民對接種疫苗根本無信心。

他又問到，林鄭是否對上述安排知情，認為措施是否正面，以及會否適得其反：「唔公布，市民就唔會去猜測嗰啲係咪同接種疫苗有關嘅事故？」

林鄭月娥指，政府專家顧問袁國勇在近日多次發言中，以及在會議中都曾向她表達指，若要解決市民對接種疫苗的猶疑，政府表述方法非常重要，認為政府應更高調指出，香港每日都有很多人因疾病、意外等不幸離世，每次公布一些接種疫苗後的離世個案，都會造成錯覺，影響市民的信心及疫苗計劃的效率。

她強調，並非因袁國勇的說話令政府的表述手法有改變，但事實已指出21個接種疫苗後離世的個案，也不是與接種疫苗有直接關係，相信不同專家委員會的出發點，都是希望市民更掌握資訊，更小機會因資訊發放後經某一種報道手法，引起不必要誤會。

熱血公民鄭松泰。（盧翊銘攝）

林鄭：無需要「監察式」要求公務員報告有否打針，

另外，鄉議局劉業強在會上表示，第四波疫情已完結，目前只有零星個案，商界提出很多優惠，鄉議局亦會推動秘書處、辦公室跟隨疫苗假期措施。他問到，政府會否進一步要求公務員、紀律部隊必須打針，不然就要出示醫生紙，以及需自費檢測。

林鄭指，政府不是用某部門職系為介定，而是工作性質，優先呼籲前線公務員打針，因他們有較高的風險，常常接觸到市民，相關的員工約有5萬多人。她指，現時如公務員不打針，兩星期就要作一次檢測，這已帶來很多不便，目前來說強制檢測仍是免費。她指，政府會檢視是否要給「多一點推動力度」，但目前不覺得需要這種做法。



林鄭又指，完全明白政府要以身作則，推動疫苗接種，但認為沒有需要「監察式」要求公務員報告有否接種疫苗，政府會強烈呼籲及促成他們接種。

「來港易」安排暫緩

林鄭回應民建聯黃定光提問時亦提到，她與內地時常進行有關通關的討論，早前曾向國務院副總理韓正提出相關要求，對方明白通關對經濟民生的好處，但礙於各地疫情嚴峻，內地當局十分謹慎。她指，香港疫情達至「清零」，將更有條件通關，但強調接種疫苗是通關的必要條件，呼籲港人盡早打針。



她又提到，本來承諾5月推出的「來港易」，亦因最近疫情要「放一放」，仍要等一段時間。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

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容海恩質疑為何不直接「出手」提供大抽獎

新民黨議員容海恩問到，政府為何不願「出手」提供誘因，指外國政府亦有現金抽獎等方式，不明白港府何以拒絕；又問及政府研究如有第五波疫情，將會區分未打疫苗人士，如何令因身體問題不能接種者不被歧視。

林鄭回應指，本港目前只有約21%接種率，但本港有足夠疫苗及良好方便的接種中心，在參考了海外經驗後認為要提出誘因，但認為直接誘因應由商界提供，大家有共同目標推高接種率，不是「特區認為應該落水或不落水，而是共同承擔責任」。她強調，一直以來的接種開支都由港府負責，算是體現了「民商官」合作精神。

她又回應指，如有第五波疫情，考慮區分有否接種疫苗是為了避免防疫措施一刀切，這亦是專家的意見，強調健康理由一定有豁免，不適合接種者不會強求相關安排。