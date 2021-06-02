立法會首讀及二讀《醫生註冊條例》修訂草案　料交法案委員會處理

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-02 20:30

立法會今天（2日）首讀及二讀《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，修例後容許符合特定條件的非本地培訓港人醫生，可在港取得正式註冊資格，毋須通過執業資格試。政府將成立「特別註冊委員會」，共有10名成員制訂獲承認的醫學資格名單，考慮條件包括教學語言及醫學院國際排名等。 立法會在下午完成首讀及二讀（辯論中止待續）草案，交由內務委員會決定是否成立法案委員會處理，法案委員會完成審議後將交付大會恢復二讀。

陳肇始：「釜底抽薪」應對人口老化問題

食物及衞生局局長陳肇始發言時指，《醫生註冊條例》修改後，將開闢「特別註冊」的新途徑，讓非本地培訓醫生在符合一些條件後便可在香港取得正式註冊，申請人必須是香港永久性居民，須持有獲承認的醫學資格，並在頒授該等醫學資格的醫學院所在的任何國家／地區已註冊為醫生，須獲香港公營機構，包括醫管局、衞生署、香港大學或香港中文大學醫學院聘請為全職醫生，並在取得專科醫生資格後，繼續以特別註冊醫生的身分在這四間公營醫療機構工作最少五年。

陳肇始指，特別註冊醫生的資歷獲香港醫學專科學院認可，並須於公營醫療機構最少工作五年，同時通過在職評核，方可申請正式註冊，強調海外醫生受多重監管，質素獲得確保，形容有關做法對非本地醫生的要求較本地醫生更為嚴格。

她又指，今年2月已就條例草案諮詢衞生事務委員會，獲得委員會支持，又指當局已向醫委會、前線醫生團體、教育界、家長團體等解說草案，聆聽意見。陳肇始指，明白公營醫療系統面對很多挑戰，政府作出不同應付方法，才能解決公營醫療短缺問題，包括更新軟件和硬件，又指本港每一千人只有兩名醫生，醫生嚴重短缺，故政府今次要釜底抽薪，應對人口老化等問題。