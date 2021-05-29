海外醫生｜范鴻齡：不解決人手問題　醫療供求失衡越嚴重

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-29 10:34

政府擬修訂《醫生註冊條例》草案，免試引入合資格海外港人醫生，引來醫生業界批評。醫管局主席范鴻齡今（29日）在港台《香港家書》表示，若欠缺醫生問題不解決，本港醫療服務供求失衡只會越嚴重，認為政府修例是「走一條正確道路」，非常支持修例，相信可吸引港人醫生回流。

醫管局主席范鴻齡料臨時醫院會在農曆新年前後啟用，提供800張病床。（李澤彤攝）

范鴻齡指，抗疫期間香港醫護人手緊張情況更明顯，不少非緊急醫療服務在疫情下受影響，政府提出修例，讓海外港人醫生免試回港執業，他對該構思非常支持，相信日後可吸引更多港人醫生回流。

他指，隨人口老化，加上預計2040年香港預計缺1,900名醫生，若不解決問題，醫療服務供求失衡情況只會越來越嚴重，認為需要採取更多積極措施，相信「現時正在走一條正確的道路」，政府幫助增加醫生人手供應，醫管局亦「三管齊下」，透過大數據、轉變服務模式，及發展智慧型醫院服務，減輕公立醫院醫護壓力，相信香港公營醫療服務可有更多發展空間，質素亦會不斷提升。

陳肇始︰有為醫管局提供資源「止血」

早前醫管局前主席梁智鴻批評修例「本末倒置」，應先「止血」阻止公院醫生流失，再「輸血」增海外醫生人手。食衞局長陳肇始於商台節目《政經星期六》回應相關說法，指「止血」、「輸血」要同步進行，政府除開新路徑讓非本地港人醫生回流，亦同步有為醫管局提供資源在「止血」上做大量工作。

海外醫生｜梁智鴻批本末倒置 促政府先阻止公院醫生流失

就有意見質疑在擬定框架下，將允許食衞局局長向特別註冊委員會發指令。陳肇始強調，只會在認可院校名單在不合理時間產生，「如話搞咗好耐」，才會發出有關指示，要求在合理時間完成處理，「唔會有任何揣測係將（院校）名單加減，唔係呢樣嘢」。