財委會1票之微通過獎券基金注資11億　議員狂插基金運作

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-28 19:26

政府向立法會財委會申請撥款11億元注資至獎券基金，今日以13票贊成、12票反對，兩票棄權僅僅通過。多名建制派議員在會上質疑該基金的運作模式、收入來源不足，批評基金運作欠透明度，甚至要求基金改名。 有議員擔心基金的承擔額比收入更高，憂慮資不抵債的情況出現，勞工及福利局副局長何啟明在會上強調，基金已預留資金至答應了的承擔額，未來最多只會用盡承擔額，不會資不抵債。他又提到，未來數年多了一次性開支，但不代表日後將持續增加。

工聯會陸頌雄。（立法會直播截圖）

工聯會陸頌雄在財委會上關注，市民未必明白獎券基金名字的意思，質疑基金有何人參與批核過程及透明度等，認為如果政府的承擔大時，不應如此命名。

何啟明回應表示會回去研究，但指基金的確有部份資金源自獎券。透明度方面，他指基金內不止社福界人士，而且每年在福利事務委員會都有提交報告，亦有在財政預算案列出各項細節。

社署副署長反駁指：不會改名

社會福利署副署長郭志良此時補充，獎劵基金的命名由60年代至今，相信不會改名。他表示，有不同專業人士擔任代表，今年有在立法會交代花費及審批了的福利項目。陸頌雄聽後反問當局如斯態度，到底是否需要得到其支持。何啟明再立即補充稱，副署長意指不會即時改名，他們會回去研究。

據悉，多名建制派議員事後都向勞福局耳語，認為社福署副署長郭志良表現有待改善，呼籲當局回去好好檢討。

財經事務及庫務局常任秘書長劉焱（左）（資料圖片／張浩維攝）

財庫局：基金表述可再研究

馬逢國問及有關財政紀律問題時，財經事務及庫務局常任秘書長劉焱回應指，獎券基金主要財政來源為獎券及其他收益，在法律上有所訂明。她又指，基金的賬目一直都有列明，各項基金的使用都會在立法會不同委員會交代。

至於議員質疑基金是否夠用，劉焱回應指，基金只是作為載體，以包含政府某方面的收入，認為表述上可以再研究，但如果基金想開立未能承擔的項目，則需要政府內部研究，配合政策項目。

勞工及福利局副局長何啟明。（資料圖片/張浩維攝）

多名議員指基金收入不足應開源節流

新民黨容海恩指，基金因為六合彩方面的收益減少而少了收入，問當局能否研究如何增加收益，例如增加六合彩「攪珠」次數，並質疑開立項目全為前期研究有否需要。

何啟明回應指，六合彩運作由賽馬會負責，未能代為回應。而基金承擔的43個中長期興建項目，對未來一兩年影響不會太大，但之後幾年的設施供應量則會浮現，他不希望情況再惡化下去。容海恩反駁指，獎劵基金開納新項目訂明，要在收入有保證的情況下開納，反之現時收入不足，不應開新項。

民建聯梁志祥問勞福局，相關11億元款項如透過工務小組委員會申請，可否不必注資至獎券基金。何啟明回應指，獎劵基金由60年代起有社福設施的限定用途，日後可以再作檢討，但現時應以過去行之有效的方式申請撥款。

鄭松泰指，今日討論應集中於獎券基金應用範圍應擴闊到哪個層面，又表示獎券基金一直靠馬會六合彩收入注資，質疑當馬會提供的款項減少時，局方為何不向馬會申請款項，而向財委會申請，批評做法腐敗，質疑馬會一直只分4％收入至獎券基金的做法。

何啟明反駁指，社福開支不能被稱作腐敗，又指社福開支始終需要支出，故向財委會申請撥款，至於馬會撥款多少，則有既定機制處理。

建測界謝偉銓。（資料圖片/盧翊銘攝）

勞福局：須預留承擔額興建社福設施

謝偉銓關注，之前曾批評基金的資料不足，今日仍感失望，認為文件只是提到明年的預測，未有透露更多未來計劃，質疑當局「是否以為關乎福利就有道德高地，立法會只能批准」，他強調現時無辦法支持撥款。謝又批評，獎劵基金有1,100個項目涉及維修、翻新工作，質疑有如經常性開支，不明白當局為何急於申請撥款，批評當局不重視財委會。

何啟明回應時重申，今次撥款用於一次性開支為主，但當未來承擔額不足時，其他運房局、發展局問及他們是否需要興建社福設施時，他們就無法興建社福設施，故要預先保有一定承擔額。