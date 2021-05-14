財會批出16.4億發展元朗朗邊公屋　議員憂加重交通及醫療負擔

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-05-14 17:12

財委會今日（14日）討論元朗朗邊公營房屋發展計劃，土木工程署建議把相關的工程計劃提升為甲級，估計所需費用為16億4,270萬元，用以進行工地平整及基礎設施工程。項目最終以21票贊成、1票反對、3票棄權通過。 會上多名議員擔心項目大幅加重新界西區的交通及醫療負擔。熱血公民鄭松泰反對計劃，並指元朗朗邊加上橫洲工業區發展計劃，預計未來10年，元朗人口增加至少10萬人，擔心醫療系統難以負擔。實政圓桌田北辰質疑，現時西鐵綫的負擔沉重，加上朗邊發展的計劃，只會繼續加重新界西的交通負擔，即使未來會落實11號幹線及屯門繞道，但亦有中短期的交通問題。運輸及房屋局總土木工程師康榮傑回應指，政府發展時有考慮交通問題，將逐步推出改善措施，紓緩交通壓力。

田北辰質疑，現時西鐵綫的負擔沉重，加上朗邊發展的計劃，只會繼續加重新界西的交通負擔。（余俊亮攝）

鄭松泰指元朗人口10年增10萬 新界西醫療系統難負擔

熱血公民鄭松泰會上明言反對計劃，認為元朗朗邊的土地不適合興建大型公屋，加上橫洲工業區發展計劃，預計未來10年，元朗人口增加至少10萬人，擔心新界西的醫療系統難以負擔。另外，鄭松泰指，政府在徵地項目中，預留高達1億元的利息及應急資金，質疑能否避免有關支出。政府回應指，希望可盡快解決徵地問題，但收集及批核文件需時，費用是預估數目，基本上是按整個計劃的費用，計算一定百分比作應急資金。

田北辰指交通基建最快2036年才落實 慢過房屋發展

田北辰會上指，政府在發展項目前，必須考慮交通基建問題，元朗站在疫情前須等3班車才上到西鐵，即使政府指未來會落實11號幹線及屯門繞道，減輕交通壓力，最快亦要等到2036年才可落實，但朗邊及其他新界西發展項目則早過交通配套落成。康榮傑回應指，已就項目作出交通影響評估，亦會在直接受影響的地區會作出不同改善措施，應付中短期的交通問題。