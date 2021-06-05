國安法下首個六四　劉兆佳：抗爭規模不大　政府已收預期效果

撰文： 陳嘉洛 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-06-05 07:00

昨日是六四32周年，在近期高壓的政治氣氛下，不少市民仍然上街悼念，不時有人高叫「光復香港，時代革命」口號，亦發生過堵路，過程中警方曾舉起黃、藍、紫旗，指聚集者可能犯上非法集結甚至國安法，是國安法生效以來較嚴重的「示威抗爭」活動。 晚上銅鑼灣、旺角有數以百計人士聚集，亦是國安法後鮮見。 對於昨日的現象，社會各有不同解讀。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，今次聚集規模不大，反映政府已收到預期效果。而民主黨主席羅健熙則表示，市民願意公開悼念，反映市民不滿政府處理悼念六四的手法。

劉兆佳指，以昨日抗爭規模不大來看，顯示政府已收到預期效果。

劉兆佳：明年容許六四集會可能性很低

劉兆佳表示，中央及特區政府一早警告參與維園六四集會屬非法，部署大批警力佈防，已預知可能有人借機生事，甚至發起動亂，而昨日抗爭規模不大來看，顯示政府已收到預期效果。對於昨日仍有小部分示威者叫「光時」口號，劉兆佳指，有部分人無法接受現實，仍沉醉於政治抗爭之中，但始終不可能完全制止，而政府表明對挑戰國家政權等行為嚴厲處理，可避免了有人借六四生事。

至於明年一旦疫情消退，六四集會能否如常舉行，劉兆佳認為可能性很低，因為支聯會活動及綱領很可能被視為挑戰國家政權，而且中美關係持續緊張，北京不希望有外國勢力借香港悼念六四事件作為引發點。

民主黨主席羅健熙指，市民公開悼念六四，反映不滿港府處理悼念六四的手法。（梁鵬威攝）

羅健熙指市民不滿政處理悼念六四手法

羅健熙接受《香港01》訪問時表示，有市民願意公開悼念六四，反映他們對事件的看法及對政府的意見，包括不滿港府處理悼念六四的手法，以疫情為藉口阻止市民表達意見。

有人將今日事件與2019年的反修例運動相比，羅健熙認為不可與過去事件比較，亦不需要在意人數，因為不同人都可以不同的方式悼念，最重要是有人仍然記得六四，而非如政府所想的「歌舞昇平」。