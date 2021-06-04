六四32｜過百人參與彌撒悼念　劉慧卿：只要有心　全世界也是維園

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-04 20:58

今天（4日）是六四32周年，警方禁止支聯會在維園舉行燭光集會，下午並引用《公安條例》封鎖維園六個硬地足球場、中央草坪及籃球場，禁止市民進入。香港天主教正義和平委員會今晚在7間天主教堂舉行「追思亡者彌撒」，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機到坑口聖安德肋堂出席彌撒並主禮。 民主黨前主席劉慧卿到聖安德肋堂出席彌撒，她批評警方做法荒謬，封鎖維園的舉動彷彿告訴全世界知道今天就是六四。她認為最重要是人心不滅，只要有悼念六四的心，全世界也是維園。

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下午5時許，已有數十名信眾持入場券進入彌撒會場，由於要遵守防疫規定，只能容納原容量的三分一人，至晚上7時，職員稱入場券已派完，並把教堂的大門關上。現場所見，約有100人出席彌撒，包括陳日君和劉慧卿。



陳日君發表演說，指六四事件已經發生了32年，當時自己只是57歲，是一名年輕的老人，當時20多歲的青年，如今20多歲的年輕人，只能從別人口中得知六四，或許會被歷史沖淡，今天眾人同聚一處，就是中國人和人類的大家庭。他坦言，不知明天報紙會如何形容今天的聚會，但強調這就是為亡者舉行的追思彌撒

劉慧卿參與彌撒前表示，警方做法無需要，質疑是小事化大，「每年香港人都係和平、理性悼念六四，洗乜咁緊張？中央政府驚啲乜呢？」她認為，即使無法在維園悼念，但最重要是人心不滅，正如支聯會主席李卓人在獄中所言，只要有心，全世界也是維園，希望以後還有機會能在維園悼念。

參與彌撒的王先生說，最重要是人心不死。（盧翊銘攝）

參與彌撒的王先生批評，警方做法反映政府心虛，「一點燭光都要驚，巿民反而無畏無懼」。過去30年也到維園的王先生坦言，很想到維園悼念，但很多地方亦被封，因此到教堂參與彌撒。他說，六四事件始終長埋人民心中，永遠都不會消亡，「其實最重要都係個心，人心不死就可以。」

本身是教徒的林女士（左）說，警方禁集會、封維園的舉動令人「感覺不太好」。（盧翊銘攝）

本身是教徒的林女士在下午6時到場，她說警方禁集會、封維園的舉動令人「感覺不太好」，認為這些姿態只會讓人更記著六四，「好多嘢都在心中，佢（政府）唔需要做呢啲姿態，只會越提醒我哋要記住。」她又說，只要用自己方式悼念就可以，「無謂去送頭」，認為只要自己有良心、憑良知，六四真相不能顛倒。同行的陳先生指，今天到過銅鑼灣，警方已把維園圍封

對於7所天主教堂前晚分別被人於門外附近掛上橫額，橫額印有「邪教入侵信仰」字眼，林女士指：「如果係邪教，一早就無咗啦，如果佢哋好想係咪邪教，咪入去聖堂睇下，自己親身感覺下。」