楊潤雄：國民教育須建立愛國情感、重視學生親身體驗

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-06-05 17:13

教育局局長楊潤雄今（5日）出席港台節目《談規劃論選舉》。楊潤雄指，政府重視公民教育多元化，現時不同科目都會學到有關知識，亦不排除將來國民教育會獨立成科。他認為，國民教育不只是知識上的事，情感上愛國亦十分重要，因此會予學生更多親身體驗的機會，例如交流、工作等。 十四五規劃中，中央支持香港建設中外文化藝術交流中心，民政事務局局長徐英偉在節目上指，香港在藝術發展上有特別定位，相信明年故宮博物館開幕，可向外界宣傳更多中華文化。

教育局局長楊潤雄。（資料圖片／張浩維攝）

十四五規劃中，提及希望增加港人愛國精神，楊潤雄指，政府重視公民教育多元化，現時不同科目都會學到有關知識，亦不排除將來公民教育會獨立成科。他認為，國民教育不只是知識上的事，情感上愛國亦十分重要，因此會予學生更多親身體驗的機會，例如到內地城市交流及工作等，相信親身經歷有助學生建立愛國情懷。

近年有不少學生出國留學或舉家移民，亦有老師選擇離港，楊潤雄指，香港是自由社會，無法限制市民的去或留，但認為大學國際排名高，學術水平高，形容「好多城市都未必做到」，因此留港學習亦是一個好選擇，形容留港「前途一片光明」。

林大輝問及教育局與教協及教聯的關係，楊承認近兩年與有關團體溝通減少，又認為教協的評論「冇咁公道」，強調教育是為了學生，而非顧及個別團體或個人利益，教聯則較清晰是愛國團體。

民政事務局局長徐英偉。（資料圖片／李澤彤攝）

十四五規劃中，中央支持香港建設中外文化藝術交流中心，民政事務局局長徐英偉在節目上指，相信香港在藝術發展上有特別定位，除了有高質素的表演藝術團體及表演者外，亦可吸引不少國際知名的博物館將珍貴的展品帶來香港，同時亦將香港的藝術品及中華文化帶到全世界。徐英偉相信，明年故宮博物館開幕，可向外界宣傳更多中華文化。

【選舉改制】2021年4月13日，特首林鄭月娥公布《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》。（資料圖片／鄭子峰攝）

對於立法會通過香港選舉制度改革，楊潤雄表示，選舉改制是回復初心，保證由愛國者治港。徐英偉認為，新選舉制度可將不同聲音進入議會，包括基層、内地港人、同鄉會等，避免議會側重一邊和碎片化。