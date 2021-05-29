選舉改制︱林鄭簽署條例周一刊憲　一年簽署四項法例感責任重大

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-29 18:28

立法會日前三讀通過《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》（《條例》），特首林鄭月娥今日（29日）根據《基本法》第48條第三款簽署經立法會通過的《條例》，並將於下周一（31日）刊憲公布，隨即正式生效。 林鄭說，簽署立法會通過的法案，公布法律，是行政長官的憲制職權之一，她在一年內行使有關職權，先後簽署四項完善「一國兩制」在香港特區貫徹實施的法例或法律文件，深感責任重大。

林鄭月娥表示，該四項法例分別是2020年6月11日簽署的《國歌條例》；由全國人民代表大會常務委員會通過、在2020年6月30日由行政長官簽署有關公布並實施的《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》；2021年5月20日簽署的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》；及今日簽署的《條例》。

政府目前工作重點包括達致「清零」依法籌備未來三場選舉

她指出，法例的生命力在於其是否得到準確及貫徹落實，特區政府會履職盡責，無畏無懼地果斷執法，竭力維護特區的憲制秩序，確保香港的長期繁榮穩定。林鄭又感謝立法會通過有關法例，以及社會各界和普羅市民對各項立法工作的支持。

完成《條例》的本地立法工作後，林鄭月娥指，特區政府目前的工作重點將包括防控新冠疫情，力求達致「清零」；依法籌備未來三場選舉，確保選舉公平、公正和公開地舉行；以及推動經濟復蘇，並與立法會共同努力解決重大民生問題。