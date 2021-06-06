楊潤雄冀教師以身作則打疫苗：愈多人打針　全日面授課堂機會愈高

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-06-06 12:51

政府上周四批准降低BioNTech（復必泰）疫苗接種年齡下限至12歲，教育局局長楊潤雄今（6日）表示，經專家建議批准12至15歲學生打復必泰疫苗，局方正與食衞局和公務員事務局討論，未來會向學生及家長加強解說。 楊潤雄指，聽到不同醫療機構和專家等有意組織到學校解說，若學校有需要，局方會盡量安排。他期望教師以身作則打針，並向學生解釋打針好處。

楊潤雄稱，越多人接種疫苗，學校的環境更安全，回復全日面授課堂的可能性亦提高，但強調現時未有實際的接種目標。（資料圖片）

楊潤雄：接種率較高的學校 可獲放寬更多防疫措施

被問到局方會否安排上門為學生打針，楊潤雄稱是考慮方向之一，但認為復必泰疫苗需儲存和稀釋，安排上較複雜。他指，政府正考慮不同可能性，如安排學生到疫苗接種中心打針，在中心預留時間予他們接種等，亦有考慮容許家長和學生一同接種。

楊潤雄在電視節目《講清講楚》中稱，越多人接種疫苗，學校的環境更安全，回復全日面授課堂的可能性亦提高，但現時未有實際的接種目標。他稱正與專家商討，接種率較高的學校可獲放寬更多的防疫措施，一旦爆發第五波疫情，接種率高和低的學校在防疫收緊程度會有分別。

政府早前表示，若疫情再爆發時，不排除會限制無接種的人返校。楊潤雄稱實際運作上有問題，「尤其是若某個老師，若他某些原因打不到針，有爆發時，他自己不能上學，他的學生返了學校。」但他認為有不少功夫可做，如教師不能打針，是否可以恆常檢測替代。

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