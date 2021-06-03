撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-03 10:45

政府擬將接種復必泰的年齡降至12歲，新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今早（3日）於電台節目表示，早於3、4月已考慮放寬年齡限制，據外國醫學期刊數據，復必泰在12至15歲青年的表現良好，研究中未有接種者感染，不過與其他年齡層相比，較多出現針口痛的問題，尤其第二針較嚴重，估計或與心理原因有關。

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劉澤星於港台節目《千禧年代》表示，上周六收到復星醫藥申請，將復必泰接種年齡下調到12至15歲，顧問專家委員會亦已參考數據。他表示，4月初《新英倫醫學雜誌》發布研究結果，一共2,260名12至15歲接受研究，當中1,131人接種復必泰，1,129人注射安慰劑。研究發現，接種復必泰的青年未有人確診；安慰劑的有16人受感染。

新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星（資料圖片／李澤彤攝）

劉澤星表示，疫苗的作用是刺激免疫細胞，年輕人製造抗體的能力會較高。他又指，與其他年齡層相比，12至15歲出現的副作用與其他年齡層相若，惟較多出現針口頭問題，尤其第二針較嚴重，估計或與心理問題有關。

另外，以色列部分年輕男士接種復必泰後，出現心肌炎。劉澤星表示，暫未見到因果關係，但如果決定下調年齡門檻，便會收集本地有關心肌炎的數據。