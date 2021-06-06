新冠疫苗｜張建宗：盡快公布12歲至15歲人士接種復必泰疫苗安排

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-06-06 09:39

政府上周四批准降低BioNTech復必泰疫苗接種年齡下限至12歲，政務司司長張建宗今日（6日）在官方網誌撰文表示，相關安排會盡快公布。他又引述食物及衞生局參考顧問專家委員會意見，認為降低復必泰疫苗接種年齡的效益大於風險，不但可保護青少年免受病毒感染，亦有助他們盡早回復正常的校園和日常生活。

政務司司長張建宗今日在官方網誌撰文表示，教職員整體接種率只有約18%，政府會繼續呼籲及協助教員盡早接種疫苗。（資料圖片)

教職員接種率18%

全港學校自上月底恢復半日面授課堂，張建宗表示，根據全港約2000間學校提交的資料，教職員整體接種率（包括已打兩劑及第一劑疫苗）只有約18%，政府會繼續呼籲及協助教員盡早接種疫苗。

另外，第四期「青年委員自薦計劃」剛於上月26日截止報名。張建宗表示，參與的委員會數目會由10個增至15個，而在申請期內共收到接近1 500份合資格的申請，反應踴躍。他預計今年第四季完成招募評審工作，又稱政府有信心把18至35歲的青年委員佔整體政府委員會委員的比例提高至15%，並在明年年中達標。

張建宗又指，隨着疫情近期有所緩和，今年暑假將復辦「與香港同行」計劃，讓高中生擔任官員的「工作影子」一天，體驗政府運作。他預計在6月及7月分別進行招募及甄選工作，並於8月舉行「工作影子」活動。今年符合參與計劃資格的學生，亦會由中四至中六的同學，擴展至中三，本星期向全港中學發出邀請。

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