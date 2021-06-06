林鄭閉門談特首之苦　嘆預一世被制裁　與親戚無甚往來｜政圈風聲

撰文： 陳嘉洛 最後更新日期： 2021-06-07 12:10

民建聯舉辦首屆「政道」治政理念研習課程，培育政治人才，昨日（5日）由特首林鄭月娥、中聯辦副主任何靖擔任開學禮主禮嘉賓，林鄭之後更親自授課，題目是「為政之道——從宣誓說起」。 據聞，林鄭月娥與學員閉門交流其間，大談擔任特首的「甜酸苦辣」，坦言「預咗一世被制裁」，因翻查美國政府制裁伊朗官員紀錄，被制裁者即使日後不在位，仍繼續被制裁。

特首林鄭月娥昨天出席民建聯政道課程開學禮。（資料圖片／梁鵬威攝）

稱做特首要犧牲私人空間、時間

首屆「政道」治政理念研習課程昨日開學，林鄭月娥除為開學禮擔任主禮嘉賓，亦為70名學員上了一堂政治課，足足講了50分鐘。據與者會引述，林鄭起初分享對公務員治理體系的看法，指政務官本身傾向保守、依足程序以避免出錯，但她同意公務員要與時並進，要有突破思維。

林鄭分享在官場多年經驗，提到過去幾年出任特首，經歷不少，特別是中央作出兩項及時的重大舉措，即訂立香港國安法及改革選舉制度。去年被美國財政部制裁的林鄭月娥，據聞在會上直言「預咗一世被制裁」，因她曾翻查美國制裁伊朗紀錄，被制裁者即使日後不在位，仍然會被制裁，但過程中未有提到丈夫及兩名兒子。

林鄭又提到，擔任特首要犧牲私人空間和時間，除了工作還是工作，與親威已沒太多來往，亦沒有邀請他們到禮賓府，因為要做到「whiter than white」，每件事都要小心。林鄭寄語學員若有意加入政府，就要有心理準備作出犧牲。

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與會者：感覺唔到佢想唔做特首

有與會者笑言，縱然林鄭「力數」擔任特首的苦處，但感覺不到她意興闌珊，「感覺唔到佢想唔做（特首）」，估計對方有意爭取連任。

林鄭月娥昨天為課程主禮時致辭，指選舉非從政唯一出路，要走入特區政府這「熱廚房」，才有機會發揮管治效能，為香港烹調出盛宴和佳餚。她又說，本屆政府是歷屆之中吸納最多政黨人才的一屆，當中以民建聯為首。