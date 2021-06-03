民建聯組「賢路」人才庫　參加者需過四關　劉江華負責甄選

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-03 07:30

民建聯領導層4月換屆後，黨主席李慧琼稱將成立治政人才庫，訂立清晰機制甄選黨內人才，用以參選立法會、加入政府問責團隊、行政會議成員等。據了解，有關推薦及甄選計劃名為「賢路」，並已展開報名程序，將於本周六截止報名。 根據「賢路」計劃，參加者必須為民建聯會員，並須獲會員推薦，以及撰寫一份政策倡議書。參加者需符合四個甄選準則共12項要求，在過程中須「過四關」，包括一對一辯論、回答通識題等，成功通過者將獲推薦進入「治政人才庫建議名單」，交執委會通過。

按民建聯黨內分工，副主席張國鈞與秘書長王舜義主力負責「賢路」人才庫計劃。據了解，計劃由多名黨內元老負責甄選人才，包括新任民建聯會務顧問劉江華、行會成員葉國謙、彭長緯、簡志豪、王舜義等。

根據計劃內容，民建聯希望透過公平公開的甄選制度，選拔德才兼備成員進入「治政人才庫」，並對他們進行有系統和持續的評核、培訓和管理。有意參加者必須為民建聯會員，並須獲得一位會員推薦，該推薦人必須為執委會委員、監委會委員、會務顧問或各地區支部主席。

參加者須撰政策倡議書 參與一對一辯論、答通識題

參加者在報名時必須提供學歷和專業資格證明、個人理念與抱負介紹，並須撰寫一份政策倡議書。成功進入甄選程序的參加者，須參加四項「政治才能」的考核活動，包括政策倡議面試、一對一辯論、看圖3分鐘演說及回答通識題。參加者須符合四個甄選準則共12項要求，包括具「政治品德」，即忠誠、廉潔、擔當；具「政治才能」，即有政治判斷力、領悟力及執行力等。

成功出線者將獲推薦進入「治政人才庫建議名單」，交執委會通過。獲執委會接納進入人才庫的成員，需向人才庫提交利益申報表及負債證明書。

人才庫參考金字塔模式 不設排名 落選者亦獲安排培訓

有民建聯核心人士指，「賢路」是一個持續的計劃，做法將類似金字塔模式及九宮格制度，若在黨內已活躍及具能力的成員，將通過評選進入金字塔頂層，但不設任何排名，另外亦會為不同黨員安排培訓課程，包括落選人才庫的成員，讓他們能裝備好自己。另有該黨中人說，今次計劃將可更有系統地將黨內人才分類，「日後要揀人都會喺入面揀」，倘來屆政府需要該黨推薦人選，也可更有根有據地提供予政府「揀蟀」。

非為「揀蟀」戰立會 但人才庫中人將獲優先考慮

民建聯去年為挑選出戰立法會選舉的人選，曾舉辦「建港之聲2.0」遴選，惟選舉最後延期致未能成事。至於今次計劃是否變相提早為12月選舉揀將？有民記中人解釋，人才庫將分成不同類別，若有成員表明有意參選，並獲甄選小組建議，屆時將可獲優先考慮安排出戰。但該人補充，倘日後有人願意加入民建聯，該黨不會排除挑選未參加「賢路」的適合人選出戰，但現時仍是言之尚早。

另有民建聯中人指，「賢路」人才庫計劃與即將開學的「政道」課程是相輔相成，希望鼓勵獲取錄的學生在修讀課程後加入該黨，並透過計劃吸納他們加入人才庫，以全面培訓參政議政人才，達至民建聯全面參與管治的目標。