消息︰5000元電子消費券擬7月初接受申請　登記須注意兩件事

撰文： 陳嘉洛 最後更新日期： 2021-06-07 16:50

《財政預算案》提出派發5000元電子消費券，力谷本地消費，政府籌備工作正進入最後階段。消息指，政府暫定於7月4日（星期日）或5日（星期一）開始接受申請，市民可於網上登記或填表，登記時需從4個儲值支付工具中，選擇其中一個，並填寫相關平台的帳戶號碼，市民最快可於暑假內收到消費券。 同時，消費券計劃將加入居港條款，申請人須申報自己未有離開香港超過某特定時間，否則或不符申請資格。 財政司司長陳茂波今早（7日）表示，5000元電子消費券準備工作已進入最後階段，包括與四間電子支付工具進行系統測試，確保登記流程暢順，若測試順利，將於6月下旬公布詳情，包括登記手續及發放安排，並在7月內接受登記。

政府向18歲以上香港居民及新來港人士，派發5000元電子消費券，涉及360億元，惠及約720萬人。政府已選定4間支付工具營運商協助推行，包括AlipayHK（支付寶）、八達通、 Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK（微信支付）。

為盡早推出計劃刺激消費，消息指，政府初步定於7月4日（星期日）或5日（星期一）接受申請，政府正設立中央登記系統，合資格人士須提供姓名、身份證 、可收取短訊的本地流動電話號碼，並選擇支付工具及填寫賬號；計劃亦會接受書面表格。參考去年派錢一萬元經驗，消費券計劃定於周日啟動機會較大。

若非居港須提供原因

政府去年全民派錢，移居海外多年的港人亦有份，引起批評，財經事務及庫務局早前加入「在港居住條款」，有一段長時間不在香港居住的人士，不可受惠於消費券計劃，但目前未知具體年期限制。據悉，申請人今次登記計劃時，需申報自己未有離港居住超過特定時間，若有離港定居須提供原因。根據政府文件，有4類人可豁免居港時候限制，包括參加福建或廣東計劃、海外留學等。

至於發放期數，財政司長陳茂波上月曾表明不會分五期，亦不會一次過發放，目前較大機會是分兩期派發，每期2500元，讓市民可作較大額的消費。使用期限方面，陳茂波早前指聽取了不同意見，希望盡量留有彈性，即使用來辦年貨都「有得諗」，預料有機會延長至明年農曆新年，但最終細節有待政府公布。

▼消費券申請、使用13大須知 3類人不可領取▼